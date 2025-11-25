FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

2025 Citroen sıfır araç kampanyası! İşte Citroen C3 aircross, elektrikli e-C4 güncel fiyat

Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının 2025 araç kampanyalarını yakından takip ediyor. Yıl sonuna adım adım yaklaşılırken araba markaları araç kampanyalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Araç almayı düşünenlerin araştırma yaptığı markalardan bir tanesi de Citroen. Citroen sıfır arabaların güncel fiyatları ve kampanyalarını listeledik.

2025 Citroen sıfır araç kampanyası! İşte Citroen C3 aircross, elektrikli e-C4 güncel fiyat
Hande Dağ

2026 yılına adım adım yaklaşılırken 2025 sıfır araç kampanyaları hızla devam ediyor. Peki, 2025 Citroen fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2025 Citroen sıfır araç kampanyaları ne? Citroen'in sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Citroen Ami, Yeni Citroen e-C3, Citroen C4, Elektrikli e-C4, ve Citroen C4 X, Yeni Citroen C3 Aircross ve Yeni Citroen e-C3 Aircross güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

2025 Citroen sıfır araç kampanyası! İşte Citroen C3 aircross, elektrikli e-C4 güncel fiyat 1

CİTROEN AMİ

Citroën Ami modelinde 270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.

YENİ CİTROEN E-C3

Yeni Citroen e-C3 modelinde 150.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor.

CİTROEN C4, ELEKTRİKLİ E-C4, VE CİTROEN C4 X

Citroen C4, Elektrikli e-C4, ve Citroen C4 X modellerinde 150.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor. Versiyonlara göre değişiklik gösteriyor.

YENİ CİTROEN C3 AİRCROSS VE YENİ CİTROEN E-C3 AİRCROSS

Yeni Citroen C3 Aircross ve Yeni Citroen e-C3 Aircross modellerinde 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor.

2025 Citroen sıfır araç kampanyası! İşte Citroen C3 aircross, elektrikli e-C4 güncel fiyat 2

CİTROEN SIFIR ARAÇ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2025

  • CITROËN Yeni Ami, kampanyalı fiyatıyla 500.000 TL'den başlayan fiyatla sunuluyor.
  • CITROËN Elektrikli ë-C3 kampanyalı fiyatıyla 1.375.000 TL'den başlayan fiyatla sunuluyor.
  • CITROËN C3 Aircross Hybrid 145 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla 1.816.000 TL'den başlayan fiyatla sunuluyor.
  • CITROËN Elektrikli ë-C3 Aircross tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla 1.604.000 TL'den başlayan fiyatla sunuluyor.
  • CITROËN C4 X kampanyalı fiyatıyla 1.995.000 TL'den başlayan fiyatla sunuluyor.
  • CITROËN Elektrikli ë-C4 X tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla 2.039.000 TL'den başlayan fiyatla sunuluyor.
  • CITROËN C4 kampanyalı fiyatıyla 1.791.000 TL'den başlayan fiyatla sunuluyor.
  • CITROËN Elektrikli ë-C4 kampanyalı fiyatıyla 2.057.000 TL'den başlayan fiyatla sunuluyor.
  • CITROËN C5 Aircross SUV tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla 2.278.000 TL'den başlayan fiyatla sunuluyor.
  • CITROËN Ami Peps kampanyalı fiyatıyla 520.000 TL'den başlayan fiyatla sunuluyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de geciken üretici enflasyonu verileri açıklandı!ABD'de geciken üretici enflasyonu verileri açıklandı!
Rekabet Kurumu'ndan Coca-Cola’ya dev ceza!Rekabet Kurumu'ndan Coca-Cola’ya dev ceza!

Anahtar Kelimeler:
Citroen Sıfır araba sıfır araç sıfır otomobil sıfır otomobil fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.