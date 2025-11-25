2025 Citroen sıfır araç kampanyası! İşte Citroen C3 aircross, elektrikli e-C4 güncel fiyat

2026 yılına adım adım yaklaşılırken 2025 sıfır araç kampanyaları hızla devam ediyor. Peki, 2025 Citroen fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2025 Citroen sıfır araç kampanyaları ne? Citroen'in sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Citroen Ami, Yeni Citroen e-C3, Citroen C4, Elektrikli e-C4, ve Citroen C4 X, Yeni Citroen C3 Aircross ve Yeni Citroen e-C3 Aircross güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

CİTROEN AMİ

Citroën Ami modelinde 270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.

YENİ CİTROEN E-C3

Yeni Citroen e-C3 modelinde 150.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor.

CİTROEN C4, ELEKTRİKLİ E-C4, VE CİTROEN C4 X

Citroen C4, Elektrikli e-C4, ve Citroen C4 X modellerinde 150.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor. Versiyonlara göre değişiklik gösteriyor.

YENİ CİTROEN C3 AİRCROSS VE YENİ CİTROEN E-C3 AİRCROSS

Yeni Citroen C3 Aircross ve Yeni Citroen e-C3 Aircross modellerinde 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor.

CİTROEN SIFIR ARAÇ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2025