2026 NİSAN NISSAN KAMPANYALAR | Sıfır araba alacaklar dikkat: Sınırlı sayıda detayı var!

Sıfır otomobil alacaklar Japon devi Nissan’ın son kampanyalarını araştırıyor. Nisan ayında ise Nissan’ın en güncel sıfır otomobil kampanyaları merak ediliyor. Peki, Nissan’ın en güncel kampanyaları neler? İşte otomobil modellerine göre güncel fiyat ve kampanyalar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Yeni otomobil almak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. 2026 Nisan kampanyasında ise Japon otomotiv devi Nissan ön plana çıkıyor. Peki sektörün önde gelen isimlerinden Nissan’ın 2026 Mart kampanyaları neler?

Nissan 2026 Nisan, Nissan fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Nissan sıfır araç kampanyaları ne? İşte Nissan otomobillerinde güncel kampanyalar ve güncel fiyatlar...

X-Trail, Qashqai, Juke ve Yeni Townstar modelleri için hazırlanan Nisan ayı satış kampanyaları belli oldu!

SIFIR OTOMOBİL ALACAKLARA NISSAN NİSAN AYI KAMPANYALARI...

**NISSAN QASHQAI

Qashqai Mild Hybrid (Designpack)**

Sınırlı sayıda Qashqai Mild Hybrid Designpack seçeneği 2.199.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla katılan yetkili satıcılarda bulunuyor.

Qashqai Mild Hybrid (Skypack 4WD, Platinum)

Skypack 4WD ve Platinum versiyonlarında ticari müşterilere özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi imkanı sağlanıyor.

Qashqai Mild Hybrid (Platinum Premium)

Platinum Premium ve Platinum Premium 4WD versiyonu özelinde 187.000 TL’ye varan nakit alım indirimi var.

NISSAN QASHQAI YENİ E-POWER

Qashqai e-POWER (Skypack, N-Design, Platinum)

Bireysel ve Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve Ticari müşterilerimize özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi imkanı sağlanıyor.

Qashqai Yeni e-POWER (Platinum Premium)

Platinum Premium versiyonu özelinde 460.000 TL’ye varan nakit alım indirimi bulunuyor.

NISSAN JUKE

Nissan Juke (Tekna MT)

Sınırlı sayıda Juke Tekna MT seçeneği 1.699.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla ve bireysel müşterilere özel 240.000 TL 12 Ay %0 Fazili Kredi avantajıyla katılımcı yetkili satıcılarda var.

Nissan Juke (Tekna DCT)

Sınırlı sayıda Juke Tekna DCT seçeneği 1.799.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla ve bireysel müşterilere özel 240.000 TL 12 Ay %0 Fazili Kredi avantajıyla katılımcı yetkili satıcılarda bulunuyor.

Nissan Juke (Platinum)

Sınırlı sayıda Juke Platinum seçeneği 1.899.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla katılımcı yetkili satıcılarda bulunuyor.

Nissan Juke (N-Design, N-Sport, Platinum Premium)

Bireysel ve Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve Ticari müşterilerimize özel 500.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi imkanı var.

NISSAN X-TRAIL MILD HYBRID

X-Trail (MY25)

Bireysel ve Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve Ticari müşterilerimize özel 1.500.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi imkanı var.

YENİ NISSAN TOWNSTAR VAN

Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi

KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi veya KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi ve 800.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi bulunuyor.

Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi

KOBİ’lere özel 800.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Yeni Townstar Van EV

KOBİ’lere özel 800.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
YENİ NISSAN TOWNSTAR COMBI EV

Yeni Townstar Combi EV

KOBİ’lere özel 800.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

