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35 yıldır Anadol marka otomobilllere hayat veriyor!

11.06.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yaşayan ve mesleğinde 71 yılı geride bırakan 86 yaşındaki Suat Nezir, arkadaş tavsiyesi üzerine bakım ve onarım işine yöneldiği "Anadol" marka otomobillere adeta yeniden hayat veriyor.

Çocukluk yıllarında Düzce Sanayi Sitesi'ndeki bir kaportacının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Nezir, daha sonra dükkan açtı.

Çevresinde "Dede Suat" olarak tanınan Nezir, 35 yıl önce arkadaş tavsiyesi üzerine "Anadol" marka otomobillerin bakım ve onarım işine yöneldi.

İlerlemiş yaşına rağmen yanında çırak veya yardımcı çalıştırmayan Nezir, Türkiye genelinden kendisine getirilen otomobilleri durumlarına göre 1-3 ay arasında fabrikadan çıkmışçasına yeniliyor.

"İŞ ÇOK FAKAT YETİŞTİREMİYORUM"

Suat Nezir, 1950'de işe başladığını ve ilk dönemlerde otobüs tamir ettiğini söyledi.

Bir arkadaşının yönlendirmesiyle 1986'da itibaren "Anadol" marka otomobillerin tamir ve bakımını yapmaya başladığını anlatan Nezir, şöyle devam etti:

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"Anadol ile tanışmam çok eskiye dayanıyor. Bir arkadaşım Anadol araç bakımına girmemi söyledi. Tavsiye üzerine girdim, bir daha da kurtaramadım kendimi. İşçiliği zor, zaman alıyor.

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Önce söküyoruz arabaları. Sonra bütün parçaları elden geçiyoruz. Fabrikanın imal ettiği şekilde çıkarıyorum. Mesleğimi titizlikle yapıyorum, yaptığım iş beğeniliyor. Bu yüzden talep de fazla."

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Nezir, Türkiye genelindeki klasik otomobil tutkunlarının araçlarını bakım ve onarım için kendisine getirdiğini belirterek, "Bu arabanın 'hastaları' var. Şu an yaptığım arabanın sahibi Gölcük'te. Dedelerinden kalmış bu araba. 'İlla bu arabayı güzel yapacağız.' diyorlar.

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Böyle müşteriler de geliyor. Beni tercih ediyorlar. Çevreden çok gelen var. Zonguldak, İzmit, Gölcük, Çanakkale gibi yerlerden arayan var. İş çok fakat yetiştiremiyorum." diye konuştu.

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Yaşının ilerlediğini ancak işini yapmaya yetecek gücünün olduğunu dile getiren Nezir, "Çabuk iş yapamıyoruz ancak gücümüz kadar. Müşterilerle telefonla görüştüğümüzde yaşımı soruyorlar. '86' diyorum. 'Maşallah, hiç öyle görünmüyorsun.' diyorlar.

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Çalışmak iyi bence, zaman geçiyor. Maddi olarak da tatmin oluyoruz. Gücümüz yettiği kadar biraz daha devam edeceğiz bu şekilde." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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