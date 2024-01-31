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358 lüks araçta sahte fatura! Bakanlık duyurdu: El konuldu, 530 milyon TL değerinde...

31.01.2024 09:13 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı, 530 milyon TL değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatı tespit edilerek, savcılığa sevk edildiğini duyurdu.

358 lüks araçta sahte fatura! Bakanlık duyurdu: El konuldu, 530 milyon TL değerinde...

Ticaret Bakanlığı, sahte belge ve faturalarla ülkeye sokulan 358 adet lüks araca el koydu. Araçların 530 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

Söz konusu operasyonla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Paralel ithalat (grey market) yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı belgeler ile gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik Ticaret Bakanlığımızca yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam etmektedir.

"358 LÜKS ARAÇ ÜLKEYE SOKULMUŞ"

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince yapılan incelemelerde, firmalar tarafından gerçekleştirilen muhtelif marka/model lüks araç ithalatlarında; düşük kıymetli sahte/çifte faturalar ve sahte A.TR Dolaşım Belgeleri kullanılarak 358 adet lüks aracın ülkemize sokulduğu tespit edilmiştir.

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530 MİLYON TL DEĞERİNDE

Bu meyanda, soruşturma raporları ile bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak, araçlara el konulması ve müsaderesi talep edilmiştir. Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 Milyon TL tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsili yoluna gidilmiştir.

Bakanlığımız lüks otomobil ithalatlarındaki ihlallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olup, kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edecektir."

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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