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Ağustos LPG'li sıfır araba fiyatları açıklandı mı? 2020 Ağustos en ucuz LPG'li sıfır otomobillerin listesi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 03.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Benzin fiyatlarına gelen zamların ardından otomobil almak isteyen bazı vatandaşlar LPG’li araçları araştırmaya başladı. Hangi markalar LPG'li araç ürettiğini araştıran vatandaşlar, fabrika çıkışlı sıfır LPG'li araç almak istiyor. İşte Ağustos ayı en uygun LPG'li araçların listesi!

Ağustos LPG'li sıfır araba fiyatları açıklandı mı? 2020 Ağustos en ucuz LPG'li sıfır otomobillerin listesi!

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte otomobil fiyatları araştırılmaya başlandı. Özellikle kurumsal bankaların bazı markalara uyguladığı düşük faizli taşıt kredisi desteğini geri çekmesiyle birlikte, Ağustos ayı sıfır araç fiyatlarının nasıl olacağı merak konusu oldu. Özellikle LPG'li otomobillerden almak isteyen vatandaşlar, fabrika çıkışlı LPG'li araba ve LPG'li sıfır araba fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle fabrikadan LPG’li Egea, fabrika çıkışlı LPG’li Honda Civic ve yine fabrikadan LPG’li Toyota, LPG’li sıfır Fiorino gibi modellerle arama yapılmaya başlandı. İşte 2020 Ağustos en ucuz LPG'li araba listesi!

Fabrika çıkışlı LPG’li sıfır arabalar

Fabrika çıkışlı LPG’li ya da fabrikadan LPG’li sıfır araçların fiyatları son günlere damga vurdu. En çok araştırılan modellerin içinde ilk sıralara giren LPG’li araç modelleri vatandaşlar tarafından özellikle inceleniyor. Peki sıfır tüplü arabanın faydası nedir? Fabrika çıkışlı sıfır araçlar çevre dostu olmasının yanı sıra ekonomik olmasından dolayı da tercih ediliyor. Özellikle benzinle ya da dizelle çalışan araçlardan daha az olumsuz haberleri çıkan LPG’li araçlar vatandaşların satın alırken tercih ettiği özellikteki araçlardan oluyor. Tüketicilerin en çok dikkat ettiği konuların başında da LPG’li otomobillerin kullandığı otogazın fiyatının çok düşük olması.

2020 AĞUSTOS AYI SIFIR ARABA FİYATLARI AÇIKLANDI

En çok satın alınan LPG’li araba hangisi?

Günümüzde birçok otomotiv firması tüplü yani LPG’li otomobil üretiyor. Özelikle Toyota, Fiat ve Hyundai markaları LPG’li araç konusunda çok tercih ediliyor. Bu markaların arasında ise fabrika çıkışlı tüplü Civic ve fabrikadan Egea oldukça popüler.

Fabrikadan sıfır (orjinal) LPG’li araba almanın avantajları nelerdir?

Fabrikadan çıkan tüplü araba, orjinal LPG’li otomobil / Ağustos ayı sıfır orjinal LPG’li araç gibi farklı isimlerle aratılan ve incelenen bu araçlar, son günlerde çok fazla popüler olmaya başladı. Hatta bazı LPG’li araçların modelleri sıfırdan üretildiği an tükenebiliyor. Vatandaşlar tarafından çok tercih edilen orjinal LPG’li / tüplü arabaların faydaları/avantajları nedir?

Fabrikadan çıkışlı orjinal arabanın garanti güveni vardır

Orjinal sıfır LPG'li araçların daha günvenilir olması

Tüplü otomobilin yakıt tüketiminin daha az ama performansının daha fazla olması

Orjinal LGP'li ikinci el arabanın satılması, sonradan tüplü olan otomobillerden daha güvenilir bulunduğu için daha kolay satılıyor

Fabrikadan çıkışlı sıfır LPG'li araçların bagajlarının daha geniş olması. Sonradan tüp takılan araçlarda bagaj yeri daralacaktır.

Sıfır LPG’li Araçlar Listesi / Fabrika Çıkışı LPG’li Arabalar Listesi

LPG'li olarak üretilen ve üreticinin LPG opsiyonu sunduğu tüplü sıfır araçların fiyatları diğer araçlardan daha çok araştırılıyor. İşte 2020 Ağustos sıfır LPG'li araçların fiyat listesi!

2020 Ağustos sıfır LPG’li araba fiyatları:

LPG’li Ford Focus Sedan ve HB (yine 10 bin TL civarında bir opsiyonla geliyor)
Honda Civic LPG’li (158.500TL’den başlıyor)
Fiat Egea Sedan (99 bin TL’den başlıyor)
Fiat Egea HB
Dacia Duster LPG’li (141 bin TL’den başlıyor)
Ford Fiesta LPG’li ( 10 bin TL ek bedelle LPG markanın kendisi tarafından eklenebiliyor)
LPG’li Mondeo (13 bin TL civarında bir opsiyonla geliyor)

LPG’Li Sıfır Araba Fiyatları ve Sıfır LPG’li Araba Markaları Örnekleri

Sıfır LPG’li Fiorino, fabrikadan LPG’li Toyota, sıfır LPG’li Dacia, Honda Civic LPG’li sıfır, orjinal LPG’li Honda, sıfır LPG’li Egea, LPG’li Opel gibi arayışlar çok popüler hale geldi. 2020 orjinali LPG’li otomobiller listesi yaptığımzıda Dacia Duster - Honda Civic - Ford Fiesta - Ford Mondeo - Ford Focus - Fiat Egea HB - Fiat Egea Sedan modelleri ile karşılaşıyoruz.

2020 AĞUSTOS AYI SIFIR ARABA FİYATLARI AÇIKLANDI


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