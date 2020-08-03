Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor! 2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları!

Otomotiv markaları her ay olduğu gibi bu ay da fiyatlarda artış yaptı. Bazı firmalar henüz yeni fiyatları belirleyememişken ortalama olarak 7 bin lira civarında zamlar gözden kaçmadı.
Taşıt kredisi faizi oranları düşmüşken otomobil almak isteyen ve fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşlarımızın merak ettiği Ağustos 2020 sıfır otomobil fiyat listesi otomotiv firmaları tarafından güncellenmeye başladı. İşte 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları!
Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, Ağustos ayı ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir patlama oldu. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu soran vatandaşlar heyecanla Ağustos sıfır otomobil almak için beklemeye başladı. Peki Ağustos ayı sıfır araba fiyatları ya da Ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak? Haziran ayın itibari ile sosyal hayatı tekrar canlandırmak için yapılan çalışmalarda bankalar taşıt kredisi vermişti. Kamu bankalarının bazı otomotiv firmalarının fiyat artışından sonra düşük faizli kredi desteğini geri çekmesi vatandaşı zor duruma sokmuştu. Bu yüzden Ağustos ayı sıfır araç fiyatları çok merak ediliyordu. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Halkbank’ın Ağustos sıfır arabalara düşük faizli kredi vermemesi otomotiv firmalarını harekete geçirdi. Kendi web sitelerinden Ağustos ayı sıfır araçlar için kampanyalar yapmaya hazırlanan otomotiv firmaları, vatandaşları Ağustos ayında da sıfır araçtan mahrum etmeyecek.
Volkswagen Polo ağustos ayı anahtar teslim 148.147.700 lira
Toyota Corolla ağustos anahtar teslim 162.161.800 lira
Fiat Panda ağustos ayı anahtar teslim 103.900 lira
Renault Symbol ağustos ayı anahtar teslim 115.250 lira
Honda Civic ağustos ayı anahtar teslim 197.600 lira
Nissan Micra ağustos ayı anahtar teslim 144.100 lira
Alfa Romeo Giulietta ağustos ayı anahtar teslim 253.900 lira
Dacia Logan MCV ağustos ayı anahtar teslim 118.400 lira
Seat Ibiza ağustos ayı anahtar teslim 166 bin lira
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