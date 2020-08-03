Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor! 2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları!

Otomotiv markaları her ay olduğu gibi bu ay da fiyatlarda artış yaptı. Bazı firmalar henüz yeni fiyatları belirleyememişken ortalama olarak 7 bin lira civarında zamlar gözden kaçmadı.

Taşıt kredisi faizi oranları düşmüşken otomobil almak isteyen ve fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşlarımızın merak ettiği Ağustos 2020 sıfır otomobil fiyat listesi otomotiv firmaları tarafından güncellenmeye başladı. İşte 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları!

2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları!

Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, Ağustos ayı ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir patlama oldu. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu soran vatandaşlar heyecanla Ağustos sıfır otomobil almak için beklemeye başladı. Peki Ağustos ayı sıfır araba fiyatları ya da Ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak? Haziran ayın itibari ile sosyal hayatı tekrar canlandırmak için yapılan çalışmalarda bankalar taşıt kredisi vermişti. Kamu bankalarının bazı otomotiv firmalarının fiyat artışından sonra düşük faizli kredi desteğini geri çekmesi vatandaşı zor duruma sokmuştu. Bu yüzden Ağustos ayı sıfır araç fiyatları çok merak ediliyordu. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Halkbank’ın Ağustos sıfır arabalara düşük faizli kredi vermemesi otomotiv firmalarını harekete geçirdi. Kendi web sitelerinden Ağustos ayı sıfır araçlar için kampanyalar yapmaya hazırlanan otomotiv firmaları, vatandaşları Ağustos ayında da sıfır araçtan mahrum etmeyecek.