Alfa Romeo'dan Junior ve Tonale modelleri için Mart kampanyası

Alfa Romeo, mart ayında Junior ve Tonale modellerine yönelik kredi ve takas desteği kampanyası sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre marka, mart ayında Junior sahibi olmak isteyen kullanıcılara kredi ve takas imkanları sağlıyor.

Bu kapsamda Alfa Romeo'nun Junior Ibrida modellerinde 60 bin liraya varan takas desteği sunuluyor.

Junior modelinin hibrit motor seçeneğinde Speciale+ versiyonuna yönelik takas desteği, mart ayı boyunca geçerli olacak.

Markanın elektrikli motor seçeneği Junior Elettrica'nın Speciale+ donanımlı versiyonu için ise 300 bin lira tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Tonale'nin dizel motorlu versiyonu için de mart ayı boyunca takas desteği imkanı sağlanacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

