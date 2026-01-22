FİNANS

Alfa Romeo Junior modellerinde ocak ayı kampanyası başladı!

Alfa Romeo, ocak ayı boyunca Junior modelleri için kredi ve takas desteği kampanyası başlattı.

Alfa Romeo Junior modellerinde ocak ayı kampanyası başladı!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, Junior Ibrida ve Junior Elettrica modellerinde 250 bin liraya varan takas desteği ve kredi seçenekleri sunuluyor.

Hibrit motor seçeneği bulunan Junior Ibrida'nın, Ibrida, Ibrida Speciale ve Speciale+ versiyonlarında 250 bin liraya varan takas desteği sağlanıyor.

Elektrikli motor seçeneği sunan Junior Elettrica'nın Speciale ve Speciale+ versiyonlarında ise 115 bin liraya varan takas desteğinin yanı sıra 300 bin lira kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı imkanı bulunuyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

