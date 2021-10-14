Alman devinin CEO'su: 30 bin kişi işsiz kalabilir

Eylül ayındaki denetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada yaptığı bu açıklamayı konuya yakın iki kaynak dün Reuters ile paylaştı.

Diess, Alman araç pazarına yeni giren Tesla gibi şirketlerin yarattığı rekabetin Volkswagen'i dönüşüm hızını artırmaya zorladığını ifade etti.

TESLA'NIN OLUMSUZ ETKİSİ

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Almanya'da 12,000 çalışanıyla yılda 500,000 araç üretmeyi planlarken, Volkswagen ise Wolfsburg fabrikasındaki 25,000 çalışanıyla yalnızca 700,000 araç üretmeyi planlıyor.

Volkswagen'in sözcüsü, elektrikli araç pazarındaki kızışan rekabetin şirketi hızlı bir dönüşüme zorladığı konusunda Diess'in yaptığı açıklamaları teyit etti fakat bu süreç boyunca işten çıkarılacak kişi sayısıyla ilgili hesaplama yapıldığını reddetti.

Şirket sözcüsü Michael Manske, Tesla'nın Berlin yakınında yapım aşamasındaki fabrikasına atıfta bulunarak, "Tesla, Grunheide'de verimlilik ve ölçek için yeni standartlar belirliyor" dedi. Tesla, Berlin'deki fabrikasında tam kapasiteyle çalıştığı zaman haftalık 5,000 ila 10,000 araç üretebilecek. Bu rakam, Almanya'nın 2020 ürettiği pilli elektrikli araç sayısının iki katından fazla. (Reuters)



