Almanya'da elektrikli otomobil üretimine geçiş 100 bin kişiyi işsiz bırakabilir

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) çalışmasına göre, Alman otomotiv sanayisinin, içten yanmalı motorları bırakıp elektrikli otomobil üretimine geçmesi ülkeye pahalıya mal olacak.

Şehirlerdeki hareketlilikte elektrikli otomobile yönelik yapısal değişimden 2025'e kadar ülkedeki 178 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Çalışmaya göre, Almanya'da otomotiv üretiminde çalışan yaklaşık 75 bin kişinin 2025'e kadar emekli olması öngörülüyor. Bu çalışanların yaklaşık 39 bini doğrudan otomotiv üretiminde istihdam ediliyor. 2030'a kadar 73 bini doğrudan üretimde olmak üzere otomotiv sanayisindeki 147 bin kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor.

Elektrikli hareketliğe geçişle yaşanan yapısal dönüşümden doğrudan etkilenen ürün gruplarının değeri 2015-2019 döneminde yüzde 13 düşerek 22 milyar avronun üzerine çıkarken, söz konusu ürün gruplarında çalışan personel sayısı da 8 bin azaldı.

"EMEKLİ ÇALIŞAN SAYISINDAN YÜKSEK OLACAK"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Elektrikli hareketliliğe geçiş, özellikle KOBİ'lerin yoğun olduğu otomotiv tedarikçileri için büyük bir zorluk." ifadesini kullandı.