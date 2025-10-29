Altından çıkan yöneldi 'Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı' Konuttan sonra sıra ona geldi

Altın fiyatları sert yükselişin ardından hızlı düşüş ile yatırımcısını şaşırtmıştı. Bu gelişmelerle beraber yatırımcıların da yönünü tekrardan otomobil piyasasına çevirdiği konuşuluyor. Galericiler, altın fiyatları düşmeye başladığı andan itibaren telefonlarının daha fazla çalmaya başladığını belirtti. İşte detaylar...

"ALTIN YATIRIMINDAN ÇIKAN PARA OTOMOBİL ALIMLARINA YÖNELDİ"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; altında yaşanan sert düşüşle beraber, kısa vadeli yatırımcılar elde ettikleri kârı realize edip farklı yatırım araçlarına yönelmeye başladı. Bunların başında da konuttan sonra otomobil piyasası işaret ediliyor.

Altın yatırımcısının son dönemde otomobile yönelmesinin arkasında birkaç temel sebebe vurgu yapılıyor. Altındaki hızlı düşüşün oluşturduğu tedirginliğin, yatırımcıları daha somut ve kısa vadede getirisi olan alanlara yönelttiği aktarılıyor.

ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI?

Sene sonuna yaklaşılırken otomobil firmalarının yaptığı sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyalarının da bu eğilimi desteklediğine işaret ediliyor. Piyasada özellikle düşük kilometreli, bir yaşını geçmemiş ikinci el araçlara ve sıfır otomobillere olan talebin gözle görülür biçimde arttığı belirtiliyor.

Sektör temsilcilerinin, altın yatırımından çıkan paranın önemli bir kısmının son bir haftada otomobil alımlarına yöneldiğini belirttiği aktarıldı. Özellikle 2024 ve 2025 model sıfır araçlarda düzenlenen kampanyaların cazibesinin, tüketiciyi harekete geçirdiği kaydedildi. Diğer yandan yıl sonu indirimleri ve 2026 itibarıyla beklenen fiyat artışının da alım kararlarını hızlandırdığı belirtildi.

"ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADIĞI ANDA TELEFONLARIMIZ DAHA FAZLA ÇALMAYA BAŞLADI"

İstanbul'da galericilik yapan Yaşar Örnek "Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı. Birikimini altından çeken vatandaş, parasını değerini koruyacak bir varlığa yatırmak istiyor. Son bir haftadır özellikle 2024 model az kullanılmış araçlara ciddi bir ilgi var. Henüz fiyatlarda büyük bir artış yok ama bu talep böyle devam ederse fiyatlar yukarı yönlü kıpırdayabilir" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Örnek, sıfır araçlarda başlatılan kampanyaların da ikinci el piyasasını dolaylı yoldan canlandırdığını söyledi. Piyasadaki canlılığın, otomobil markalarının yıl sonuna özel kampanyalarıyla da desteklendiği aktarılırken özellikle orta sınıf sedan ve SUV modellerde talep artışının dikkat çektiği belirtildi.

Otomobil sektöründeki uzmanların, 2026 itibarıyla döviz kuru, üretim maliyetleri ve yeşil dönüşüm politikaları sebebiyle fiyatların yeniden yükseleceğini öngördüğü kaydedildi. Bu nedenle birçok yatırımcının, bugünün fiyat seviyelerini bir fırsat olarak gördüğünü aktarıldı.