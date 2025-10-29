FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Altından çıkan yöneldi 'Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı' Konuttan sonra sıra ona geldi

Altın fiyatlarında hızlı yükselişin ardından hızlı bir düşüş görülmüştü. Bu durumun kısa vadeli yatırımcıların alternatif alanlara yönelmesini hızlandırdığı belirtiliyor. Altındaki kazancını realize edenlerin, konuttan sonra bu defa da yönünü otomobile çevirdiği aktarılıyor. Sektör temsilcileri altın yatırımından çıkan paranın önemli bir kısmının son bir haftada otomobil alımlarına yöneldiğini belirtirken galericiler de altında düşüşle beraber telefonların daha fazla çalmaya başladığını aktardı.

Altından çıkan yöneldi 'Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı' Konuttan sonra sıra ona geldi
Hande Dağ

Altın fiyatları sert yükselişin ardından hızlı düşüş ile yatırımcısını şaşırtmıştı. Bu gelişmelerle beraber yatırımcıların da yönünü tekrardan otomobil piyasasına çevirdiği konuşuluyor. Galericiler, altın fiyatları düşmeye başladığı andan itibaren telefonlarının daha fazla çalmaya başladığını belirtti. İşte detaylar...

Altından çıkan yöneldi Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı Konuttan sonra sıra ona geldi 1

"ALTIN YATIRIMINDAN ÇIKAN PARA OTOMOBİL ALIMLARINA YÖNELDİ"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; altında yaşanan sert düşüşle beraber, kısa vadeli yatırımcılar elde ettikleri kârı realize edip farklı yatırım araçlarına yönelmeye başladı. Bunların başında da konuttan sonra otomobil piyasası işaret ediliyor.

Altından çıkan yöneldi Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı Konuttan sonra sıra ona geldi 2

Altın yatırımcısının son dönemde otomobile yönelmesinin arkasında birkaç temel sebebe vurgu yapılıyor. Altındaki hızlı düşüşün oluşturduğu tedirginliğin, yatırımcıları daha somut ve kısa vadede getirisi olan alanlara yönelttiği aktarılıyor.

Altından çıkan yöneldi Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı Konuttan sonra sıra ona geldi 3

ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI?

Sene sonuna yaklaşılırken otomobil firmalarının yaptığı sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyalarının da bu eğilimi desteklediğine işaret ediliyor. Piyasada özellikle düşük kilometreli, bir yaşını geçmemiş ikinci el araçlara ve sıfır otomobillere olan talebin gözle görülür biçimde arttığı belirtiliyor.

Altından çıkan yöneldi Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı Konuttan sonra sıra ona geldi 4

Sektör temsilcilerinin, altın yatırımından çıkan paranın önemli bir kısmının son bir haftada otomobil alımlarına yöneldiğini belirttiği aktarıldı. Özellikle 2024 ve 2025 model sıfır araçlarda düzenlenen kampanyaların cazibesinin, tüketiciyi harekete geçirdiği kaydedildi. Diğer yandan yıl sonu indirimleri ve 2026 itibarıyla beklenen fiyat artışının da alım kararlarını hızlandırdığı belirtildi.

Altından çıkan yöneldi Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı Konuttan sonra sıra ona geldi 5

"ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADIĞI ANDA TELEFONLARIMIZ DAHA FAZLA ÇALMAYA BAŞLADI"

İstanbul'da galericilik yapan Yaşar Örnek "Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı. Birikimini altından çeken vatandaş, parasını değerini koruyacak bir varlığa yatırmak istiyor. Son bir haftadır özellikle 2024 model az kullanılmış araçlara ciddi bir ilgi var. Henüz fiyatlarda büyük bir artış yok ama bu talep böyle devam ederse fiyatlar yukarı yönlü kıpırdayabilir" ifadelerini kullandı.

Altından çıkan yöneldi Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı Konuttan sonra sıra ona geldi 6

Diğer yandan Örnek, sıfır araçlarda başlatılan kampanyaların da ikinci el piyasasını dolaylı yoldan canlandırdığını söyledi. Piyasadaki canlılığın, otomobil markalarının yıl sonuna özel kampanyalarıyla da desteklendiği aktarılırken özellikle orta sınıf sedan ve SUV modellerde talep artışının dikkat çektiği belirtildi.

Otomobil sektöründeki uzmanların, 2026 itibarıyla döviz kuru, üretim maliyetleri ve yeşil dönüşüm politikaları sebebiyle fiyatların yeniden yükseleceğini öngördüğü kaydedildi. Bu nedenle birçok yatırımcının, bugünün fiyat seviyelerini bir fırsat olarak gördüğünü aktarıldı.

İlginizi Çekebilir

'Bugün alırım, 2 gün sonra yükselir satarım mantığıyla...' Altın için kritik uyarı geldi

'Bugün alırım, 2 gün sonra yükselir satarım mantığıyla...' Altın için kritik uyarı geldi

 'Böylesine ilk defa şahit oldum' Altın düştü! Kapalı Çarşı'ya koştular, kafalar karıştı

'Böylesine ilk defa şahit oldum' Altın düştü! Kapalı Çarşı'ya koştular, kafalar karıştı

 En ucuz otomobil fiyatları belli oldu!

En ucuz otomobil fiyatları belli oldu!
Mynet Anket Altın Yatırımından Sonra Hangi Yatırım Araçlarına Yönelmeyi Tercih Edersiniz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Otomobil
Gayrimenkul
Hisse Senedi
Kripto Para
Bu anket 10 saat 58 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimi yüzlerce kimi binlerce TL... Yüzde 73'ü geri alamıyorKimi yüzlerce kimi binlerce TL... Yüzde 73'ü geri alamıyor
Brent petrolün varili 63,79 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 63,79 dolardan işlem görüyor
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.352,75
5.353,42
% 0.47
09:17
Ons Altın / TL
166.686,97
166.740,18
% 0.6
09:32
Ons Altın / USD
3.972,89
3.973,41
% 0.54
09:32
Çeyrek Altın
8.564,40
8.752,85
% 0.47
09:17
Yarım Altın
17.075,27
17.505,69
% 0.47
09:17
Ziynet Altın
34.257,59
34.904,32
% 0.47
09:17
Cumhuriyet Altını
37.083,00
37.644,00
% -2.24
15:44
Anahtar Kelimeler:
Araç Altın Otomobil ikinci el araba altın fiyatları araba fiyatları araç fiyatları araç satış ikinci el araba fiyatları ikinci el araç konut otomobil fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.