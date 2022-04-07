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Araba almayı düşünenler dikkat! 'İnsanlar otomobil almak için sıraya girerdi' diyerek açıkladı...

07.04.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar araba fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştırırken, ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sektörde sorunların 2023 yılına sarkabileceğini belirten Bozkurt, döviz bazlı artışlar, kur ve emtia risklerine dikkat çekerek, “Ancak bunların etkisi kur rallisi kadar değil” diye konuştu. Ayrıca vergi düzenlemesinin sektörün iyileşmesi için şart olduğunun altını çizdi.

Otomotiv sektöründe pandemi ile başlayan çip krizi ve döviz kurlarının rekor seviyelere yükselmesi fiyatları uçurmuştu. Bunun üzerine Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş hammadde bulunurluğunu tehlikeye sokarken, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını daha da yukarı çekti. Otomotiv üreticileri artan üretim maliyetlerini fiyatlara yansıtmaya devam ederken Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt’tan sektöre ilişkin çok kritik bir değerlendirme geldi.

Bloomberg HT yayınına katılarak otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunun Bozkurt, sektördeki en büyük sorunun bulunurluk olduğunu dile getirdi. Artan fiyatlar karşısında yurttaşın daha alt segmentte otomobil araştırdığını belirten Bozkurt, araçlar üzerindeki vergi yüküne de dikkat çekerek, yeni teknolojilerin öne çıktığı bir dönem olduğu için vergi sisteminin tamamen masaya yatırılması gerektiğini ve matrah düzenlemesinin de şart olduğunu belirtti.

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PLANLAR DEĞİŞTİ, 2023’E SARKABİLİR

Otomotiv sektöründe üretimin talebi karşılamadığını dile getiren ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Çip krizinin artık küçük bir sorun olarak kaldığını görüyoruz. Hammadde ve fiyat artışları ve lojistik sorunları çok daha büyük sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Üretim talebi karşılayamıyor. Ürün bulunurluğunda sıkıntılı bir yıl olacağını bekliyorduk. Ama şimdi savaşla durum değişti. İş uzarsa 2023'e sarkar mı diye düşünmeye başladık. Geçen yıla kıyasla perakende müşteri taleplerinde düşüş söz konusu. Tüketici bulursa araç alabiliyor" diye konuştu.

“ETKİSİ KUR RALLİSİ KADAR DEĞİL”

Yüksek enflasyonun olduğu dönemde arabalar yatırım aracı haline geldi. Vatandaş parasını mevduat hesaplarına yatırdığında yüzde 17-18 gibi bir kazanç sağlayabiliyor. Döviz kurları ise alınan kararlar çerçevesinde baskı altında tutuluyor. Piyasalarda ‘fiyatlar artar mı?’ spekülasyonu var. İkinci el araç piyasası da bundan etkileniyor.

Bu kapsamda gelen zamların nihai ürün fiyatına yansıdığını söyleyen Bozkurt, otoda döviz bazlı artışlar, kur ve emtia risklerine dikkat çekti. “Benim hatırladığım kadarıyla hep böyle oldu. Otomobile her ay yüzde 5-6 zam gelirdi. İnsanlar sıraya girer, birkaç ay aracı kullanır prim yaparak satardı. Ama bu enflasyonun tek haneye indiği dönemlerdi” diyen Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

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“Benim hatırladığım kadarıyla hep böyle oldu. Otomobile her ay yüzde 5-6 zam gelirdi. İnsanlar sıraya girer, birkaç ay aracı kullanır prim yaparak satardı. Ama bu enflasyonun tek haneye indiği dönemlerdi. Bu ortadan kalkmıştı ve sağlıklı yapı oydu. Fakat geçen sene özellikle hem ürün bulunmadığı hem de kurun ralli yaptığı dönemde otomobillerin her ay zamlı geleceğini bu nedenle yatırım aracı gibi görünmeye başladı. Bu yıl KKM ile döviz sabit kaldı. Bu elimi rahatlatıyor ama diğer yandan baz ürün fiyatı döviz olarak zamlı geldiği için yurt dışından bunun etkilerini yaşıyoruz. Ama bir kur rallisi kadar değil. Orada daha nispeten kontrollü ve globaldeki fiyat artışlarına paralel rakamlar. Geçtiğimiz dönemde bazı aylarda yüzde 15-20 kur farkları yaşamıştık. Bu ortadan kalkmıştı ve sağlıklı yapı oydu. Fakat geçen sene özellikle hem ürün bulunmadığı hem de kurun ralli yaptığı dönemde otomobillerin her ay zamlı geleceğini bu nedenle yatırım aracı gibi görünmeye başladı. Bu yıl KKM ile döviz sabit kaldı. Bu elimi rahatlatıyor ama diğer yandan baz ürün fiyatı döviz olarak zamlı geldiği için yurt dışından bunun etkilerini yaşıyoruz. Ama bir kur rallisi kadar değil. Orada daha nispeten kontrollü ve globaldeki fiyat artışlarına paralel rakamlar. Geçtiğimiz dönemde bazı aylarda yüzde 15-20 kur farkları yaşamıştık.”

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YÜZDE 80 YÜKSEK VERGİ VERİYOR

Vergi ve matrah düzenlemesine gereksinim duyulduğunu belirten Bozkurt, "Mevcut vergi sisteminin masaya yatırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni teknolojilerin öne çıktığı bir sistem var. Tamamen yenilenmiş bir vergi sistemi gerekiyor. Matrah güncellemesi de olmalı. Matrah 5 dileme çıkarıldı. Ancak otomobillerin yüzde 80'i en yüksek dilime giriyor. Eskide modellerin yarısı yüzde yüzde 45 ya da 50'ye girerdi. Şimdi yüzde 80'i en yüksek dilime giriyor" ifadelerini kullandı.

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