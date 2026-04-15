Gayrimenkul ve araçta çare o yöntem oldu! İlanlarda yeni dönem

Yüksek faiz, krediye ulaşımda zorluk, altın yatırımcısının beklemede olması gibi faktörler gayrimenkul ve otomotiv sektörlerinde takas yöntemine başvurulmasına yol açtı. Çok sayıda mülk ve aracın 'takasa açık' ibaresiyle ilana çıktığı öğrenilirken vatandaşların söz konusu ihtiyaçlarını 'değişim' yoluyla karşılama yöntemine başvurduğu aktarıldı. Ancak uzmanların risklere karşı uyarıda da bulunduğu kaydedildi.

Hande Dağ

Gayrimenkul ve otomotiv piyasasında, krediye erişimle alakalı yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeni bir yöntem başladığı öğrenildi. Buna göre; yatırımcı ve ihtiyacı olan vatandaşların, çareyi takas yönteminde bulduğu aktarıldı.

Türkiye Gazetesi'nde Kaan Zenginli'nin haberine göre; ikinci el otomobil ilanlarında 'gayrimenkul ile takas olur', konut ilanlarında da 'lüks araç takasına uygun' ibareleri her geçen gün artıyor. Dijital platformlardaki verilere göre, yalnızca gayrimenkul tarafında 4679 mülk doğrudan takas seçeneğiyle bekliyor ve otomobil piyasasında da benzer bir trafik yaşanıyor. Lüks araçların artık konut alımında peşinat veya ödeme aracı olarak kullanıldığı aktarıldı.

Tarafların, nakit para döngüsünü beklemeden araçlarının dükkanla, evlerini de üst segment otomobillerle takas edip değer koruma yoluna gittiği kaydedildi. Özellikle İstanbul gibi yerlerde yüksek değerli dairesini nakde çeviremeyenlerin, mülklerini daha hızlı likide dönebilecekleri araç parkurları ya da Anadolu'daki ticari arsalarla değiştirmeyi tercih ettiği belirtildi, otomobillerin ev peşinatı gibi kullanıldığı aktarıldı. Diğer yandan altın yatırımı olanların beklemede olduğu, mülk alımıyla alakalı yıl sonunun beklendiği ve altındaki duruma göre harekete geçme potansiyellerinin olduğunun ifade edildiği kaydedildi.

"PORTFÖYÜMÜZDEKİ İLANLARIN YARISINDAN FAZLASINDA ARTIK 'TAKAS' ŞARTI VAR"

Emlak Danışmanı Mert Aksoy'un, piyasadaki tıkanıklığın takasla aşıldığını belirtip "Portföyümüzdeki ilanların yarısından fazlasında artık ‘takas’ şartı var. Müşterimiz dairesini satıp nakit parayı bankaya yatırmak yerine, o parayla alacağı aracı veya arsayı doğrudan takasla getirmemizi istiyor. Tapu dairelerinde artık nakit sayılmıyor, anahtar teslim ediliyor, mülklerin anahtarı değişiyor, kredi maliyetinden de tasarruf ediliyor" ifadelerini kullandı aktarıldı.

"ESKİDEN İNSANLAR ARABASINI YENİLEMEK İÇİN GALERİYE GELİRDİ, ŞİMDİ KONUT ALABİLMEK İÇİN ELİNDEKİ LÜKS ARACI TAKASA SUNUYOR"

Galeri İşletmecisi Selim Erden'in ise "Eskiden insanlar arabasını yenilemek için galeriye gelirdi, şimdi konut alabilmek için elindeki lüks aracı takasa sunuyor. Özellikle ikinci el piyasasında nakit akışı yavaşladığı için, elimizdeki araçları arsalarla veya ticari mülklerle takas ederek stoklarımızı eritiyoruz. Lüks segment bir araç, bugün konut alımında bankadan alınacak krediden çok daha hızlı ve güvenilir bir ödeme aracı kabul ediliyor" dediği belirtildi.

RİSKLERE KARŞI UYARI

Diğer yandan uzmanların, hızla büyüyen takas ticaretinde yaşanabilecek risklere karşı vatandaşları uyardığı vurgulandı. Buna göre; takasa konu olan araç ve gayrimenkullerin değerinin mutlaka bağımsız ekspertizle belirlenmesi gerektiği aktarıldı. Araçlarda hasar kaydı, gayrimenkullerde ipotek ve haciz gibi unsurların detaylı şekilde incelenmesi gerektiğine işaret edilirken dolandırıcılık ihtimaline karşı tapu ve noter işlemleri öncesinde hukuki güvence sağlayan bir 'takas sözleşmesi' yapılmasının da alınması gereken tedbirler arasında olduğu belirtildi. Öte yandan ileride vergi cezası ve hak kaybı yaşanmaması adına devir işlemlerinde gerçek bedellerin beyan edilmesinin büyük önem taşıdığı da vurgulandı.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

