Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Değer kaybında şablon değişti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, değer kaybı tazminatına başvuranlar için ekspertizlerin yapacağı işleme dair şablonda değişikliğe gitti.

SEDDK tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte, değer kaybı taleplerinde ekspertiz işlemlerine ilişkin şablon yeniden belirlenmiş oldu.

İŞLEMLER KOLAYLAŞACAK

Ekspertizlerin yeni şablon üzerinde işlemleri hızlıca yapması ve zararın tazmininin süresinin kısalması bekleniyor.

NELER DEĞER KAYBI OLUŞTURUYOR?

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Araçtaki herhangi bir kaza nedeniyle oluşan hasar sonrası değer kaybına başvuruluyor. Onarım+boya, değişim+boya, boya, değişim, boyasız onarım gibi senaryolar kapsamında belirli kıstaslar için değer kaybı tazminatı alınıyor. Tamponda oluşan çizik nedeniyle yapılan boya için de değer kaybı talebinde bulunabiliyorsunuz.

YENİ ŞABLONDA NELER VAR?

Yeni şablonda aracın bilgileri, sigortalı bilgileri, nelerin hasar aldığı, rayiç bedeller gibi birçok kısımdan sonra hasar neticesinde ortaya çıkan değer kaybına ilişkin tutar da yer alıyor.