AUDI E7X ortaya çıktı! Soğuk hava testlerinde görüldü

Audi'nin geleceğe dönük SUV hamlesi AUDI E7X, seri üretim formuyla soğuk hava testlerinde görüntülendi. Test araçları genellikle kamuflajlı olsa da, E7X’in tüm tasarımı ortada. Bu sızıntılar, tanıtım tarihinin yaklaştığını gösteriyor.

AUDI E7X ortaya çıktı! Soğuk hava testlerinde görüldü
Cansu Çamcı

Audi’nin SAIC ile birlikte üreteceği E7X, markanın mevcut Q8 ve Q7 modellerinin üzerinde konumlanması beklenen büyük SUV modeli olarak pazara girecek.

Bu kategoride, Mercedes GLS, BMW X7 ve Land Rover Range Rover gibi güçlü rakiplerle yarışacak bir ürün olarak konumlanması bekleniyor.

AUDI, Volkswagen ve SAIC'in ortak markası olup, yalnızca Çin pazarı için otomobil geliştiriyor. Markanın halkalı logosu yerine, büyük harflerle yazılmış bir amblem kullanılıyor.

AUDI E7X ortaya çıktı! Soğuk hava testlerinde görüldü 1

AUDI E7X’NİN TEKNİK DETAYLARI

22 inç jantlar, geleneksel aynalar yerine kameralar ve tavanda bir LiDAR sensörü bulunuyor. Ayrıca B sütununda bir kamera ve ön tamponda aktif bir hava girişi de mevcut.

Beş metre uzunluğundaki AUDI E7X’te giriş seviyesi arkadan çekişli versiyon, standart olarak 300 kW (402 hp) gücünde tek bir elektrik motoruyla geliyor. Dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonun toplam güç çıkışı 500 kW (670 hp). Azami hızı 230 km/sa olan model 635 - 751 km menzil vadediyor. 100 kWh ve 109,3 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği mevcut.

AUDI E7X ortaya çıktı! Soğuk hava testlerinde görüldü 2

Daha önce çıkan bilgiler AUDI’nin büyük SUV’unun Çin’le sınırlı kalmayacağını Avrupa pazarına da açılabileceğini gösteriyor. Bunun en net kanıtı ise Volkswagen’in, 2 Aralık tarihinde Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) E7X için ticari marka başvurusunda bulunması.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

