Bakan Varank, 2020 yılı otomobil satış rakamlarını paylaştı

Varank, Twitter hesabından 2020'de Türkiye'de gerçekleştirilen otomobil ve elektronik ürün satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatan Varank, 2020'de ülkede 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet, 983 bin bilgisayar, 10,8 milyon cep telefonu, 2,6 milyon televizyon ve 7,6 milyon beyaz eşya satıldığını kaydetti.
2020 yılında %1,8 büyüyen Türkiye'de:— Mustafa Varank (@varank) March 8, 2021
773 bin otomobil ve ticari araç ????????
1 milyon 353 bin tablet ????
983 bin bilgisayar ????
10,8 milyon cep telefonu ????
2,6 milyon televizyon ????
7,6 milyon beyaz eşya ????
satıldı.
AA
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