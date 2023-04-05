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Bakan Varank "Türkiye'de ilk" diyerek açıkladı! Dikkat çeken Togg mesajı: "Cumhurbaşkanımız eliyle teslim etti"

05.04.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil Togg'un testlerden başarıyla geçtiğine değinerek "Öyle ki Türkiye’de ilk defa bir binek otomobil Araç Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı" dedi.

Bakan Varank "Türkiye'de ilk" diyerek açıkladı! Dikkat çeken Togg mesajı: "Cumhurbaşkanımız eliyle teslim etti"

Yerli otomobil Togg'un ilk araçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e geçtiğimiz günlerde teslim edilmişti. Bakan Varank, Togg'a yönelik eleştirileri hatırlatıp otomobilin testleri başarıyla geçtiğini hatırlattı.

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Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

"'Bu ancak Türkiye’nin aracı olur, dünyaya açılamaz' dedikleri Togg, Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Hatta, elektrikli araçların en önemli testi olan 'elektrikli araç güvenlik testinden' tek seferde geçti. Öyle ki Türkiye’de ilk defa bir binek otomobil Araç Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı. Onu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, eliyle teslim etti."

Togg’a seri üretim öncesi Avrupa onayı Togg’a seri üretim öncesi Avrupa onayı

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