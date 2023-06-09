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Bedelinin yalnızca yarısı ödeniyor! Araç kaskosunda yeni uygulama otomobil sahiplerinin ilgisini çekti: Poliçedeki en büyük indirimi almanın yolu...

09.06.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan fiyatları nedeniyle araç sahipleri trafiğe kasko sigortası yaptırmadan çıkmaya ya daha uygun paketler aramaya başladı. Araç kaskosunda yeni hayata geçirilen bir uygulama ise ilgi çekti. Bazı firmaların başlattığı bu uygulamaya göre kasko sigortası bedelinin yalnızca yarısı ödenerek sahip olunabiliyor. Peki araç kaskosunu ucuza getirmenin yöntemi ne? Sigorta uzmanları araç kaskosunda yeni dönemi anlattı, işte ayrıntılar...

Bedelinin yalnızca yarısı ödeniyor! Araç kaskosunda yeni uygulama otomobil sahiplerinin ilgisini çekti: Poliçedeki en büyük indirimi almanın yolu...

Yüksek maliyetler nedeniyle araç sahiplerinin yaptırmaktan geri durduğu araç kaskosunda yeni yeni uygulanmaya başlayan bir detayla kasko bedelinin yalnızca yarısı ödenerek sahip olunabiliyor. Bunun yolu ise kaza yapmamaktan geçiyor.

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İstanbul'da standart bir hususi araba baz alındığında yaklaşık 15 bin TL bir kasko primi çıktığına değinen sigorta uzmanı Turusan Bağcı, atv Haber'e yaptığı açıklamada, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu eş değer yetkili parçaların kullanıldığı servisler seçildiğinde poliçe kasko primlerinde neredeyse yüzde 30 oranında indirim olduğunu ifade etti.

YÜZDE 30 İLE BAŞLIYOR, YÜZDE 65'E KADAR ÇIKIYOR

Bağcı'nın dikkat çektiği bir diğer nokta da 'hasarsızlık indirimi' oldu. "Kasko poliçesindeki en büyük indirimi almanın yolu" diyerek ayrıntıları aktaran Bağcı, "Hiç kaza yapmazsanız birinci yıl yüzde 30, ikinci yıl yüzde 40, üçüncü yıl yüzde 50, dördüncü yıl yüzde 60, beş yıl ve üzeri hasarsız araba kullanıyorsanız yüzde 65 ayrıca indirim alıyorsunuz" dedi.

YENİ UYGULAMA DİKKAT ÇEKTİ: 'KAZA YAPMAMA' ŞARTI

Ayrıca yeni bir uygulama başladığını söyleyen Bağcı, "Bazı şirketlerin uygulamalarında da 'Primin yüzde 50'sini ver, kaza olursa kalan yüzde 50'yi öde, olmazsa bu kadar ödemiş olursun.' Bu da ilginç bir uygulama. İnsanlar bunu konuşmaya başladı. Birkaç şirket de benzer uygulamayı çıkartmaya çalışacak." diye konuştu.

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HASAR 120 BİN TL ÜZERİYSE...

Kaza olması durumunda kaskonun sağladıklarına değinen sigorta uzmanı Mithat Bekan ise "Trafik sigortası sadece karşı tarafa verilen hasarları karşılar. Kasko sigortasıyla kendi aracımızın maliyetlerini, hasarlarını da karşılayabiliriz. Karşıya verdiğimiz hasar 120 bin liranın üzerindeyse kalan kısmını kasko sigortası içerisindeki teminatımızla karşılayabiliriz" diye konuştu.

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