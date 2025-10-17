FİNANS

Binlerce levha söküldü, yüzlerce noktada hız limitleri değişti! O yollarda sadeleşme dikkat çekti

Türkiye genelinde 20 bine yakın levha söküldü, yüzlerce bölgede hız limitleri yeniden düzenlendi. Karadeniz yolunda, seyir hızını birdenbire düşüren, kapsamı belirsiz, yerleşim yerinden bağımsız trafik levhaları kaldırıldı. Bazı noktalarda hız sınırı 82'den 110'a yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Ağustos 2024 tarihinde genelge yayımlanmıştı. Genelgenin ardından hız levhaları ve bölgeleri düzenlendi. 2 ayda 20 bine yakın trafik levhası kaldırılırken pek çok noktada yeni hız limitleri belirlendi.

YOLLARA SADELEŞTİRME

NTV'de yer alan habere göre; radarlar, trafik kameraları, elektronik yol denetleme sistemleri ve kafa karıştıran levhalarla dolu yol sadeleştirildi.

Yol boyunca, birçok yerde hız sınırı bölgeleri belirlenmişti. Ayrıca, hızı birden 50 veya 80'e düşüren levhalar bulunuyordu. Bazı büyük yerleşim yerlerinin içinden geçen yolların dışında, yolla bağlantısı bile olmayan bazı küçük yerleşim yerleri için hız sınırı bölgeleri bulunuyordu.

Güzergahta, sürücülerin birden karşısına çıkan bu levhalardan çok sayıda bulunuyordu ve birçok bölgede hız sınırının nerede bittiği bile anlaşılamıyordu.

Güzergahta yüzlerce levha söküldü, birçok yerde yeniden hız sınırları belirlendi.

LEVHALAR KALDIRILDI, HIZ LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

Çerkes'te yerleşim yoğunluğu nedeniyle hız limitleri 82 olarak korunurken, Atkaracalar'da 82 olan limit 110'a çıkarıldı.

Yol boyuncaki birkaç ev bulunan yerleşim yerlerindeki hız sınırı bölgeleri tamamen iptal edildi, levhalar kaldırıldı.

OSMANCIK DA DÜZENE KAVUŞTU

İstanbul Tosya yönündeki hız sınırı limitleri yeniden düzenlendi, bu bölgedeki birçok hız sınırı bölgesi iptal edildi. Bu bölgede artık sürücülerin karşısına aniden 50 kilometre hız limiti gösteren levhalar çıkmıyor, 82 kilometre olan hız sınırları da yerleşim yeri dışında uygulanmıyor. Tosya merkezinde hız sınırı yine 82 kilometre olarak korundu.

Bütün sürücülerin radarları ve trafik kameraları ile yakında tanıdığı Osmancık yerleşim yeri içinde yaya geçitleri düzene kavuştu.

Bazı yaya geçitleri iptal edildi. Yerleşim yeri içindeki hız sınırı 70 olarak korundu. Samsun Osmancık yönünde 82 kilometre olan hız sınırı kaldırıldı.

BELEDİYEYE DE GELİR SAĞLANIYORDU

Osmancık'ta neredeyse her kavşakta 2 adet trafik kamerası bulunuyor. Osmancık, yerleşim yeri içinden geçen kısa mesafeli yola rağmen, sayıları 10'u bulan kamera sistemleri, kavşaklara rağmen aralardaki yaya geçitleri, 50'yi gösteren levhalar, eski kamera direkleri, yerleşim yeri giriş ve çıkışlarındaki radar, hız limiti bölgelerinin başlangıcının hemen dibinde kurulan radar sistemleri, drone radarlar, bitiş noktası belli olmayan hız sınır bölgeleri ve karışık trafik levhaları nedeniyle sürücüler tarafından en tepki çeken yerleşim yerlerinden birisiydi.

SÜRÜCÜLER CEZALARA İSYAN EDİYORDU

Osmancık'taki kamera sistemleri yine kavşaklarda duruyor, güzergahta ayrıca elektronik denetleme sistemleri de var. Osmancık'tan geçip ceza yiyenler ise seslerini duyurmak için Facebook hesabı oluşturmuştu.

2019 yılında, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Projesi kapsamında Osmancık Belediyesi’ne 3 aylık alacağı kapsamında 17 milyon 535 bin lira kaynak aktarıldığını açıklamıştı.

Osmancık Belediyesi de "EDS’nin üç ayağı var. Bir ayağı devlet, bir ayağı belediye, bir ayağı da belediyenin ihaleyi verdiği firmadır." açıklamasını yapmıştı.

Bu yoldaki kamera sistemleri, geçmişte çıkartılan bir düzenleme ile özel şirketler tarafından kuruldu. Şirketler, altyapıyı kurmaları karşılığında, trafik cezalarından gelir elde ediyordu. Bu gelir belediyelere de dağıtılıyordu. Bu kamera sistemleri kurulduğu tarihten itibaren tepki çekiyordu ve önemli bölümü geçmişte yine iptal edilmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN GENELGESİ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Trafik levhaları ve hız sınır bölgeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yeniden düzenlendi. Çalışma, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle başladı.

15 Ağustos 2024 tarihli, "Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" genelgesiyle, hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik ve görünürlük açısından yeniden değerlendirilmesi istenmişti. Genelgeye göre, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar başta olmak üzere, hız sınırlarını düşüren işaretlemeler gözden geçirildi.

Düzenleme ile yaya geçitlerinden otoyollardaki tabelalara kadar her ayrıntı denetlendi, sürücünün dikkatini dağıtan ya da gereksiz levhalar kaldırıldı, her yerde geçerli, sade ve net bir hız kuralının getirilmesi amaçlandı.Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
