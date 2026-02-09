FİNANS

Bir devrin sonu: Türkiye'deki o otomobil modeli tarihe karışıyor!

Artan otomobil fiyatlarının ardından Türkiye'deki otomobil piyasasında alışkanlıklar köklü değişiklikler yaşadı. Bu değişikliklerin başında da sedan araçlara duyulan rağbetin terk edilmesi var. Gelen son ODMD verilerine göre, 2026 Ocak ayında B segmenti küçük sedan sınıfı hiç araç satılmadı. Küçük SUV modellerinde ise dikkate değer bir artış yaşanıyor. İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, otomotiv dünyasında Türkiye, sedan ülkesi olarak değerlendirilmekteydi. Ancak pazarın değişen tercihleri ve dinamikleri bu gerçeği bozdu. Yerden yüksek modeller pazarda daha öne çıkmaya başladı. Hatta SUV veya crossover adını verdiğimiz birçok model, bu sistemi bozmakla kalmayıp sedan araçların önüne bile geçti. Böylece küçük sedan otomobiller dediğimiz B segmenti araçlar pazardaki payını ağırlıklı olarak SUV modellere bıraktı. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen yıl listede yer alan 3 modelden (Honda City, Citroen C-Elysee, Renault Tailant) sadece 570 adetlik satış yapıldı. Ocak 2026’da da bu modellerden hiç satış adedi gelmedi. Hatta 2 model zaten önceden pazardan satışı çekilmişti.

Dar bütçeli tüketicilerin ilk tercihi olan küçük sedan segmenti 2025 itibarıyla aslında fiilen sona ermişti. ODMD verilerine göre bu modeller yıl boyunca tam bir varlık gösteremedi. 2026 Ocak ayında bu segmentin satış kaydetmemesi, küçük sedanların pazardan çekildiğinin en net göstergesi oldu. Bir dönem filo satışlarının ve bireysel kullanıcıların gözdesi olan bu segment, artan maliyetler, değişen tüketici beklentileri ve SUV modellerin cazibesine yenik düştü.

C SEDANDA ELEKTRİKLİ ETKİSİ

Aynı kaderi yaşayan C sedan segmentinde de kayıp biraz daha yavaşladı. Bunda elektrikli modellerin etkisi oldukça büyük. 2025 yılında otomobil satışları 1 milyon adet seviyelerini geçti. Sedan modeller 247 bin adetle pazardan yüzde 22,8 pay alırken, elektrikli sedan otomobillerin payı 25 bin 252 adetle yüzde 10’un üzerine çıktı. Böylece sedan pazarı elektrikli modellerin etkisiyle 2024’e paralel bir seyirde devam etti. Eğer elektrikli modeller olmasaydı sedanın payı 2024’ün de altına düşecekti. B sedan segmentinde hiçbir elektrikli modelin bulunmayışı bu sınıfın sonunu getirdi.

SUV MODELLER ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’de 2025 yılında toplamda 1 milyon 84 bin 496 adet araç satışı gerçekleşti. Bunun 247 bin 5 adedi sedan, 156 bin 78 adedi HB, 2 bin 867 adedi station wagon, bin 959 adedi MPV, 89’u CDV, 4 bin 670 adet spor otomobil ve 671 bin 819 adedi de SUV modeller oldu. Pazardan pasta olarak en yüksek payı yüzde 62 adetle SUV’lar aldı. Onu yüzde 22,8 ile sedan takip ederken, HB otomobillerin payı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti. Ocak 2026’da ise daha yeni modellerin pazara girmemesine rağmen toplam otomobil satışları 61 bin adedi geçti. SUV modellerin payı 36 bin 786 adetle yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti.

Sedanların aksine B-SUV segmentindeki yükseliş dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2025 Ocak–Aralık döneminde B7 (SUV) segmentinde yer alan 33 model toplamda 175 bin 641 adet satışa imza attı. 2026 yılının sadece Ocak ayında ise SUV satışları 9 bin 325 adet seviyesine ulaştı. Bu rakamlar, SUV’lerin artık geçici bir trend değil, kalıcı bir tercih haline geldiğini ortaya koydu. Benzer şekilde B2 (HB) yani hatchback segmenti de sedanların önünde konumlanmış durumda. 22 modelin yer aldığı bu segmentte 2025 yılı toplam satışları 116 bin 411 adet olurken, Ocak 2026’da 9 bin 263 adet satış gerçekleşti. Toplamda geçen yıl satılan 292 bin 700 araçtan B-SUV’ların aldığı pay yüzde 40’a yaklaştı.

ORTA VE ÜST SINIF DİRENMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye’de tüketiciler artık pazardaki dönüşüme hızlıca ayak uydurmaya başladı. Sadece tasarımın öne çıkmadığı bu satışlarda tercihler de artık yerden yüksek modellerden yana oldu. Sedanların sunduğu geniş bagaj ve uygun fiyat avantajı ise SUV modellerde de sunulmaya başlandı. Kapanan fiyat makasıyla birlikte, tercihler prestij gibi görülen modellere kaymaya başladı. Pazardaki bu değişimi de fark eden markalar tüm dünyada hızlı bir dönüşüm sürecinin düğmesine bastı. Küçük sedan yatırımları durdu. Mevcut modeller ürün gamından çıkarılmaya başlandı. Markaların ana stratejisi artık sadece SUV’ler oldu. Hatta bazı markalar artık kendini bir SUV markası olarak nitelendirmeye başladı. Türkiye’de küçük sedan otomobiller sona erdi fakat orta ve üst sınıf için aynı tabloyu söylemek şimdilik mümkün değil. Özellikle lüks sınıfta ve kurumsal kullanıcılar için sedan otomobillerin Türkiye’deki yolculuğu bir süre daha devam edecekmiş gibi duruyor.

