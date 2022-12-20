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'Boş araba' dönemi başladı! Her ekstra fiyatları katladı, tercihler değişti! 200 bin TL kadar değişiyor...

20.12.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sıfır hem ikinci elde otomobil fiyatlarının adeta uçuşa geçmesiyle artık araç sahibi olmak isteyen vatandaşların beklentileri de tercihleri de değişti. Araç sahibi olmak isteyenlerin gözdesi artık 'standart paket' oldu. Cam tavan, geri dönüş kamerası, deri koltuklar, spor direksiyon gibi her ekstra araç fiyatını artırırken, bir anlamda da artık 'boş araba' dönemi başlamış oldu.

'Boş araba' dönemi başladı! Her ekstra fiyatları katladı, tercihler değişti! 200 bin TL kadar değişiyor...

Araç sahiplerini kararsız bırakan 'standart peket mi yoksa yüksek paket mi?' sorusunun yanıtı oluyordu, araç fiyatlarının yükselmesiyle tüketicinin tercihi de netleşmiş oldu. Bir anlamda da 'boş araba' dönemi başlamış oldu. Galericilere göre bazılarının takıntısı olan 'full paket dönemi de artık geride kaldı.

DONANIM ARTTIKÇA FİYAT YÜKSELİYOR

Cam tavan, geri dönüş kamerası, deri koltuklar, spor direksiyon... liste uzayıp gidiyor. Hem sıfırda hem de ikinci elde araç donanımı ne kadar yükselirse, fiyatı da o kadar artıyor.

DONANIM

'BOŞ PAKET' SATIŞLARI PATLADI

Ekstrası yok ama fiyat farkı çok olunca satışlar da patladı. Araç sahibi olmak isteyenlerin gözdesi artık 'standart paket' oldu. Son aylarda boş pakete ilgi arttı, vatandaşlar boş paket alıp ufak masraflarla doldurmaya çalışıyor.

200 BİN TL'YE KADAR FARK VAR

Show Haber'de yer alan habere göre; lüks bir arabanın en donanımlısı 1 milyon 600 bin TL gibi bir ortalamayla satılırken, aynı modeldeki standart paket araç ise 1 milyon 400 bin TL'ye kadar düşüyor.

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İkinci el araçlarda da 300 bin TL'ye alınabilecek bir araba, boş paket olarak 200-230 bin TL bandında alınabiliyor.

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