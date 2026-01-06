FİNANS

BYD'den sonra Çinli otomobil devi rotasını Türkiye'ye çevirdi!

Çinli otomobil devinden Türkiye hamlesi geldi. Çinli otomobil üreticisi Voyah, rotasını yeniden Türkiye’ye çevirdi. Dongfeng bünyesindeki marka, yerli üretim seçeneğini gündemine alarak Voyah Free REV 318 modeli için teknik fizibilite çalışmalarına başladı. Otomobil özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Türkiye pazarına Marcar distribütörlüğüyle adım atan ancak mevzuat kaynaklı engellerle karşılaşan Voyah, Türkiye stratejisini yeniden yazacak. Çinli otomotiv grubu Dongfeng çatısı altında faaliyet gösteren marka, bu kez yerli üretim seçeneğini gündemine alarak Türkiye pazarına girmeyi hedefliyor.

"MENZİL ŞAMPİYONU GELİYOR"

Voyah’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, markanın Türkiye’ye yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Beklemenize değecek bir menzil şampiyonu geliyor. Voyah Free REV 318, yerli üretimi planlanan hibrit aracımız Türkiye’de yola çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye’deki Çin heyetiyle teknik çalışmalarımız devam ediyor. Takvim netleşiyor, detaylar yakında. Bizden haber bekleyin" denildi.

BYD den sonra Çinli otomobil devi rotasını Türkiye ye çevirdi! 1

YERLİ ÜRETİM PLANLANIYOR

Markanın paylaşımında, Voyah Free modelinin Türkiye’de üretilebileceğine işaret edilirken, Türkiye pazarına uzun vadeli ve kalıcı bir giriş hedeflendiği vurgulandı. Bu kapsamda yerli üretim alternatifinin aktif şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Yakın dönemde Türkiye yollarına çıkması planlanan Voyah Free REV 318 hibrit model için somut adımın ilerleyen günlerde atılması planlanıyor. Türkiye’de bulunan Çinli teknik heyetle birlikte fizibilite çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, sürece ilişkin detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

BYD den sonra Çinli otomobil devi rotasını Türkiye ye çevirdi! 2

OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yerli üretimi planlanan Voyah Free REV 318, menzil uzatıcı hibrit (EREV) teknolojisiyle öne çıkıyor. Modelde, bataryayı şarj etmek üzere görev yapan 150 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motor bulunurken, tekerleklere gücü 268 beygir ve 410 Nm tork üreten elektrik motoru iletiyor.

BİN 428 BİN KİLOMETREYE VARAN MENZİL

43 kWsa kapasiteli bataryaya sahip olan araç, Çin’de kullanılan CLTC standartlarına göre 318 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Voyah Free REV 318, Çin pazarındaki en uzun elektrikli menzile sahip EREV modelleri arasında yer alıyor. Toplam menzil ise yaklaşık 1.428 kilometre olarak açıklanıyor.

FİYATI NE KADAR?

Modelin Çin’deki başlangıç fiyatı 31 bin 550 dolar seviyesinde bulunurken, Türkiye’de olası yerli üretimin fiyatlara nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki süreçte belli olacak.

