Ceza gibi ücret ödeyecekler, tam 13 bin lira! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası ortaya çıktı: Kasko ve trafik sigorta primleri…

Araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli düzenlemeler bir bir hayata geçiriliyor. Bunlardan en önemlisi trafik sigorta primleri için alınan yeni karar. Yeni uygulama ile kaza yapmayan sürücüler önemli bir avantaj elde ederek yüzde 50 indirim imkânı kazanacak. Riskli basamakta bulunan sürücülerin prim tutarı ise yüzde 200 artacak. Öte yandan bir başka konu ise poliçe bedeli neredeyse 6 kat zamlanan kasko fiyatları. Geçtiğimiz gün ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemenin kasko fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor. İşte haberin detayları…

KASKO VE TRAFİK SİGORTASINA BÜYÜK ZAM

Araç kaskosunda poliçe bedelleri 5-6 kat artarken, zorunlu trafik sigortası ise ikiye katlanmış durumda. Bu oranlar yeni yıl ile beraber daha da artacak. Trafik sigortasında bu oranın araç fiyatlarının artması, döviz kurunun yükselmesi, yedek parça fiyatlarının artması ve asgari ücret zammı ile yüzde 70’lere yaklaşması bekleniyor. Kaskoda ise yüzde 50 ile yüzde 100 arasında prim artışı olabileceği ifade ediliyor.

İYİ SÜRÜCÜYE YÜZDE 50 İNDİRİM, KÖTÜYE YÜZDE 200 ZAM

Bu kapsamda vatandaşların artışlardan etkilenmemesi için kritik bir karar alındı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik sigorta primlerinde dinamik basamak yöntemine geçildiğini duyurdu. Yeni uygulamada 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getirildi. 5 yıl kaza yapmayan ve 8’inci basamakta olan sürücülere yüzde 50 indirim yapılacakken, 0’ıncı basamakta bulunanların trafik sigorta primlerine yüzde 200 zam gelecek. Her basamak kendi içinde değerlendirilecek.

KÖTÜ SÜRÜCÜ 13 BİN LİRAYI GÖZDEN ÇIKARACAK

Örnek vererek açıklanırsa, 4’üncü temel basamaktaki priminiz yaklaşık 4 bin 350 lira civarında ise 0’ıncı basamağa geçmeniz durumunda ödeyeceğiniz miktar yüzde 200 bir artışla 13 bin liraya kadar yükseliyor. Ancak tam tersi durumda 5 yıl kaza yapmayan ve 8’inci basamakta olan sürücüler ise yüzde 50 indirim ile 2 bin 100 lira gibi bir düşük prim ödeyecek.

KASKO FİYATLARINA DA DÜZENLEME YOLDA

Sektör temsilcileri aynı uygulamanın fahiş fiyatlarla karşı karşıya olan kasko primleri için de geçerli olmasını talep ediyor. Edinilen bilgiye göre ise böyle bir çalışmanın hazırlığı yapılıyor.

Gelecek yıl yüzde 50 ila yüzde 100 zamlanması beklenen kasko fiyatları içinse ÖTV matrahlarında yapılan düzenleme sonrası yeni bir detay ortaya çıktı. Matrah artırımı sonrasında araç fiyatlarında düşüş yaşanırken bunun kasko fiyatlarına da indirim olarak yansıması bekleniyor. Ancak bunun etkisinin sınırlı olacağı ifade ediliyor.



