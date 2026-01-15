Chery Adnan Otomotiv, Trabzon’da otomotiv sektörüne güç katıyor

Trabzon’un önde gelen otomotiv firmalarından chery.adnanotomotiv.com/pages.aspx?id=370" rel="noopener noreferrer sponsored">Adnan Otomotiv, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yıldız’ın 1986 yılında ticari hayata atılmasıyla sektördeki yolculuğuna başladı. Kuruluşundan bu yana yaklaşık 40 yıldır kesintisiz faaliyet gösteren firma, güvenilirlik, samimiyet ve yenilikçilik ilkelerini iş yapış biçiminin temel taşları olarak benimsedi.

Yıllar içerisinde değişen piyasa koşullarına ve sektörel dönüşümlere uyum sağlayan Adnan Otomotiv, otomotiv sektöründe sağlam ve emin adımlarla ilerlemeyi misyon edindi. Firma, yalnızca araç satışıyla değil; satış sonrası hizmetler, müşteri ilişkileri ve kurumsal duruşuyla da bölgedeki güvenilir firmalar arasında yer alıyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan yaklaşımıyla dikkat çeken Adnan Otomotiv, uzun yıllardır Trabzon ve çevre illerde geniş bir müşteri kitlesine hizmet veriyor. Şeffaf, güvene dayalı ve çözüm odaklı hizmet anlayışı sayesinde firma, müşterileriyle uzun soluklu ilişkiler kurmayı başardı.

Otomotiv sektöründe yalnızca satış sürecinin değil, satış sonrası hizmetlerin de büyük önem taşıdığının bilinciyle hareket eden firma, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunmayı hedefliyor.

CHERY MARKASI İLE YENİ BİR DÖNEM

Adnan Otomotiv, 2023 yılında Chery markasını bünyesine katarak ürün yelpazesini genişletti ve önemli bir stratejik adım attı. Bu iş birliğiyle birlikte Chery’nin modern tasarıma sahip, teknolojik donanımlarıyla öne çıkan ve yüksek güvenlik standartları sunan araçları Trabzon’daki otomobil kullanıcılarıyla buluşturulmaya başlandı.

Chery markasının Türkiye pazarındaki yükselen grafiği, Adnan Otomotiv’in bölgedeki güçlü kurumsal yapısıyla birleşerek Trabzon otomotiv pazarına yeni bir dinamizm kazandırdı. Firma, Chery’nin global marka vizyonunu yerel pazara başarıyla yansıtarak kısa sürede tercih edilen bir bayi konumuna ulaştı.

GLOBAL DEĞERLER, YEREL GÜÇ

Kurulduğu günden bu yana sektördeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Chery Adnan Otomotiv, Chery’nin global marka değerlerini yerel dinamiklerle buluşturmayı hedefliyor. Firma, kaliteli hizmet anlayışı, deneyimli kadrosu ve güçlü altyapısıyla bölgedeki otomotiv sektörüne katkı sunmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Chery Adnan Otomotiv, hem markaya hem de bulunduğu bölge ekonomisine değer katmayı amaçlıyor. Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve vizyoner bakış açısıyla firma, Trabzon’da otomotiv sektörünün gelişimine yön veren önemli aktörlerden biri olma konumunu güçlendiriyor.