Çin'den elektrikli otomobil kararı! 1 Ocak'ta başlıyor, zorunlu olacak

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin, radikal bir karar aldı. Uzak Doğu ülkesi, elektrikli otomobiller için, enerji tüketim standartlarını zorunlu hâle getiren ulusal bir uygulamaya başlattı. İşte detaylar...

ÇİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE ENERJİ TÜKETİM SINIRI GETİRDİ

Yeni düzenleme, dünyada elektrikli binek otomobiller için zorunlu enerji tüketimi üst sınırı getiren ilk uygulama olma özelliğini taşıyor. Standart, mevcut araçların enerji tüketim seviyeleri, verimlilik artırıcı teknolojilerin potansiyeli, maliyet kısıtları ve özel araç kategorilerinin teknik özellikleri dikkate alınarak hazırlandı.

Yetkililer, bir önceki gönüllü standarda göre yaklaşık yüzde 11 oranında daha sıkı tüketim sınırları getirildiğini bildirdi. Araçların ağırlık segmentlerine göre, farklılaştırılmış tüketim üst limitleri uygulanacak. Örneğin, yaklaşık iki ton ağırlığındaki bir elektrikli binek otomobilin 100 kilometre menzilde, en fazla 15,1 kWh enerji tüketmesine izin verilecek.

OTOMOTİV ÜRETİCİLERİ İÇİN 2025 SONUNA KADAR TEKNİK UYUM MECBURİYETİ

Standart yürürlüğe girdiğinde, Çin’de üretilecek tüm yeni elektrikli binek otomobillerin, bu sınırları karşılaması gerekecek. Bu çerçevede otomotiv üreticilerinin 2025 yılı içinde gerekli teknik güncellemeleri tamamlaması ve resmi bildirim süreçlerini bitirmesi gerekiyor.

Düzenleyici kurumlara göre enerji tüketim sınırlarının sıkılaştırılması, mevcut batarya kapasitesi korunurken araçların ortalama sürüş menzilini yaklaşık yüzde 7 artırabilecek, verimlilik iyileştirmelerini beraberinde getirecek.

VERGİ TEŞVİKLERİ 2026’DAN İTİBAREN DOĞRUDAN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE BAĞLANACAK

Yeni standart, Çin’in elektrikli araçlara yönelik teşvik politikasında yapılan güncellemelerle uyumlu ilerliyor. Ekim ayında yayımlanan karar doğrultusunda, 2026-2027 dönemi Yeni Enerji Aracı (NEV) satın alma vergisi muafiyeti, enerji tüketimi ve sürüş menzili kriterlerine göre yeniden belirlendi.

BEV modellerinin, vergi muafiyeti için yeni enerji tüketimi sınırlarını karşılaması şart olacak. PHEV ve EREV modellerinin, en az 100 km eşdeğer elektrikli menzil sunması ve hem elektrik hem yakıt tüketiminde ulusal limitlerin altında kalması gerekecek. Uygunluk şartlarını karşılamayan modeller, 2026 itibarıyla vergi muafiyeti listesinden çıkarılacak.

MODEL ÇEŞİTLİLİĞİ KORUNACAK, YÜKSEK TÜKETİMLİ ARAÇLAR PİYASADAN ÇEKİLECEK

Yetkililer, yeni standardın araç ağırlığı, kullanım profili ve teknik özelliklere göre farklılaştırılması sayesinde model çeşitliliğini korurken üreticilere gelecekte uygulanacak enerji verimliliği gereklilikleri konusunda net bir rehber sunduğunu belirtiyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Çin’in elektrikli binek otomobil pazarında araç başına enerji verimliliğinin artırılması, yüksek tüketimli modellerin kademeli olarak piyasadan çekilmesi, ısıl yönetim, hafifletme ve sistem entegrasyonu gibi alanlarda teknolojik yatırımların hızlanması bekleniyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır