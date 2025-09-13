Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli T10F hediye edildi! Test sürüşü yaptı

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.

TEST SÜRÜŞÜ YAPTI, BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

İLETİŞİM BAŞKANI DA HAZIR BULUNDU

Togg T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

