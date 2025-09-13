FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli T10F hediye edildi! Test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Togg'un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli T10F hediye edildi! Test sürüşü yaptı

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli T10F hediye edildi! Test sürüşü yaptı 1

TEST SÜRÜŞÜ YAPTI, BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli T10F hediye edildi! Test sürüşü yaptı 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli T10F hediye edildi! Test sürüşü yaptı 3

İLETİŞİM BAŞKANI DA HAZIR BULUNDU

Togg T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli T10F hediye edildi! Test sürüşü yaptı 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli T10F hediye edildi! Test sürüşü yaptı 5

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartı ve temettü faizleri düşürülmeliTESK Başkanı Palandöken: Kredi kartı ve temettü faizleri düşürülmeli
Çalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyorÇalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyor

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan togg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Konut ve araç kredisinde indirim geliyor! Hem oran hem tarih verdi

Konut ve araç kredisinde indirim geliyor! Hem oran hem tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli hediye edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli hediye edildi!

Çalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyor

Çalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyor

OECD raporundaki detaylar dikkat çekti! Rakam yüzde 30’u da geçti…

OECD raporundaki detaylar dikkat çekti! Rakam yüzde 30’u da geçti…

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.