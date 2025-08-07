FİNANS

Dev otomobil markasından kötü haber! En çok satışı o yapıyordu ama tek darbeyle her şey değişti

Toyota, ABD'nin ithal araçlara uyguladığı yeni gümrük tarifeleri, artan hammadde maliyetleri nedeniyle 2025 mali yılına ilişkin faaliyet karı tahminini yüzde 16 oranında aşağı çekti. Kâr beklentisindeki aşağı yönlü revizyon, Toyota hisselerinin değer kaybetmesine neden oldu.

Ezgi Sivritepe

ABD'nin uygulamaya aldığı yeni gümrük tarifeleri dev şirketlerin kar beklentilerini düşürmeye başladı. ABD’deki gümrük vergileri nedeniyle 9,5 milyar dolar zarara uğraması beklenen Toyota, 2026 mali yılı faaliyet kârı tahminini yüzde 16 düşürerek 3,2 trilyon yene çekti.

Dev otomobil markasından kötü haber! En çok satışı o yapıyordu ama tek darbeyle her şey değişti 1

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, bu yıl gümrük vergilerinden 1,4 trilyon yen (9,5 milyar dolar) zarar göreceğini öngörmesinin ardından yıllık kâr tahminini düşürdü. Toyota, ABD'nin otomobil ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 27,5'ten yüzde 15'e düşürme anlaşmasına rağmen Mart 2026'da sona erecek mali yıl için faaliyet kârı tahminini yüzde 16 aşağı yönlü revize ederek 3,8 trilyon yenden 3,2 trilyon yene düşürdü.

Dev otomobil markasından kötü haber! En çok satışı o yapıyordu ama tek darbeyle her şey değişti 2

YÜZDE 11 DEĞER KAYBETTİ!

Gümrük vergisi etkisinin Toyota'ya etkisinin General Motors için tahmin edilen 5 milyar dolarlık ve Ford için 3 milyar dolarlık maksimum değerden daha büyük olması bekleniyor. Kâr beklentisindeki aşağı yönlü revizyon, Toyota hisselerinin Tokyo'da yüzde 1 değer kaybetmesine neden oldu. Şirket hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 11 değer kaybetti.

Dev otomobil markasından kötü haber! En çok satışı o yapıyordu ama tek darbeyle her şey değişti 3

EN ÇOK ARAÇ SATAN MARKA UNVANI ONDA!

Toyota ilk yarıda satış rekoru kırmasına rağmen faaliyet kârı tahminini yüzde 16 aşağı yönlü revize etti. Otomobil devinin dünya geneli araç satışları bu yılın ilk yarısında, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artarak 5,5 milyona yükselmişti. Böylece şirket, Ocak-Haziran 2025'te 5,5 milyon satışla "küresel bazda en çok araç satan" unvanını üst üste 6. kez korumuştu.

Ayrıca yılın ilk yarısındaki bu rakam Japon şirket için şimdiye kadarki en yüksek küresel bazdaki ilk 6 aylık satış rakamı olmuştu.

Dev otomobil markasından kötü haber! En çok satışı o yapıyordu ama tek darbeyle her şey değişti 4

Otomobil üreticisinin ilk yarı faaliyet kârı ise geçen yılki 1,308 trilyon yenden 1,166 trilyon yene (7,92 milyar dolar) düştü. Ancak yine de Reuters’ın 902 milyar yen tahmininin üzerinde gerçekleşti.

Ancak Toyota, ilk yarıda 450 milyar yen tutarında gümrük vergisi maliyetine maruz kaldı ve net geliri yüzde 37 düşüşle 841 milyar yene geriledi.

