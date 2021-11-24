FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Dolar kuru yükseldi; otomobil ve ev satışları geri çekildi

Dolar kuru yükseldi; otomobil ve ev satışları geri çekildi

24.11.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kurunda dün yaşanan sert dalgalanmaların ardından, ev ve otomobil satıcıları çareyi ilanlardan satışları geri çekmekte buldu. 9 bin otomobilin satışı geri çekilirken, ev alanlar ise tapudan eli boş olarak döndü.

Dolar kuru yükseldi; otomobil ve ev satışları geri çekildi

Dolar/ TL kuru Ağustos 2018'den bu yana en hızlı yükselişini dün gerçekleştirdi. Kurdaki hızlı dalgalanmaların ardından sattıkları otomobili yerine koyamayacağını düşünen ya da dolardaki değişimden olumsuz etkilenmek istemeyen otomobil satıcıları 9 bin otomobilin satışını geri çekti.

EMLAKÇILAR TAPUDAN DÖNDÜ

Dünya'da yer alan habere göre, emlak tarafında tapudan dönenler olurken, otomotiv tarafında ise 9 bin araç ilandan çekildi. Dolar kurundaki dalgalanma emlak fiyatlarının da yükselmesine neden olmuştu. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Konut fiyatları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,51 artışla endeks tarihinin en yüksek yıllık artışını kaydetti. Eylül ayında Türkiye genelinde metrekare fiyatı ilk kez 5 bin lirayı aştı.

Akaryakıt zamlarının ardından ayçiçek yağı fiyatları da fırlayacakAkaryakıt zamlarının ardından ayçiçek yağı fiyatları da fırlayacak

YABANCIYA KONUT SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.

TÜİK verilerine göre ekim ayında İran vatandaşları Türkiye’den bin 265 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konut ile Irak, 543 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

İKİNCİ EL FİYATLARI İKİYE KATLANDI

Sıfır araç üretiminin az olması, üretilenlerin de fiyatlarının pahalı olması ilgiyi ikinci el arabalara çevirdi. Ancak ikinci el otomobili de almak artık zor. Koronavirüs, çip tedarik sıkıntısı ve üretim derken sıfır araçların talebi karşılayamaması, ikinci el araçların fiyatlarını ikiye, üçe katlandı.

TOBB Başkanı'ndan 'kriz'e alternatif model: İslami finansı öne çıkarmalıyızTOBB Başkanı'ndan 'kriz'e alternatif model: İslami finansı öne çıkarmalıyız

OTOMOBİL SATICILARI: YERİNE KOYAMIYORUZ

Haber Global'de yer alan habere göre, sürekli değişen dolar kurundan dolayı araçların yerine yeni bir araç koyamadıklarını belirten galerici ise; "Biz araç satıyoruz ama sattığımız aracın yerine koyamıyoruz. Çünkü bir hafta bir haftasını tutmuyor. " dedi.

Son Dakika! Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

"SATMAKTA NAZLANIYORUZ"

Farklı bir galerici satmakta nazlandığını belirterek, "Piyasa belli değil malum dolar ve altın yükseldiği için satmakta nazlanıyoruz biraz. Şu an döviz ve gibi görüyoruz. Kurlarda oynadığı için çok kıymetli oldu. " ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖnce dövdüler şimdi övüyorlar!Önce dövdüler şimdi övüyorlar!
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Otomotiv şirketine bin 500 kişi alınacakOtomotiv şirketine bin 500 kişi alınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Türkler ne olursa olsun hayatta kalır

Türkler ne olursa olsun hayatta kalır

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Yargıtay kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Yargıtay kararı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Marketlerde kota dönemi başladı!

Marketlerde kota dönemi başladı!

Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıta zam geliyor

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.