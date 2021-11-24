Dolar kuru yükseldi; otomobil ve ev satışları geri çekildi

Dolar/ TL kuru Ağustos 2018'den bu yana en hızlı yükselişini dün gerçekleştirdi. Kurdaki hızlı dalgalanmaların ardından sattıkları otomobili yerine koyamayacağını düşünen ya da dolardaki değişimden olumsuz etkilenmek istemeyen otomobil satıcıları 9 bin otomobilin satışını geri çekti.

EMLAKÇILAR TAPUDAN DÖNDÜ

Dünya'da yer alan habere göre, emlak tarafında tapudan dönenler olurken, otomotiv tarafında ise 9 bin araç ilandan çekildi. Dolar kurundaki dalgalanma emlak fiyatlarının da yükselmesine neden olmuştu. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Konut fiyatları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,51 artışla endeks tarihinin en yüksek yıllık artışını kaydetti. Eylül ayında Türkiye genelinde metrekare fiyatı ilk kez 5 bin lirayı aştı.

YABANCIYA KONUT SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.

TÜİK verilerine göre ekim ayında İran vatandaşları Türkiye’den bin 265 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konut ile Irak, 543 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

İKİNCİ EL FİYATLARI İKİYE KATLANDI

Sıfır araç üretiminin az olması, üretilenlerin de fiyatlarının pahalı olması ilgiyi ikinci el arabalara çevirdi. Ancak ikinci el otomobili de almak artık zor. Koronavirüs, çip tedarik sıkıntısı ve üretim derken sıfır araçların talebi karşılayamaması, ikinci el araçların fiyatlarını ikiye, üçe katlandı.

OTOMOBİL SATICILARI: YERİNE KOYAMIYORUZ

Haber Global'de yer alan habere göre, sürekli değişen dolar kurundan dolayı araçların yerine yeni bir araç koyamadıklarını belirten galerici ise; "Biz araç satıyoruz ama sattığımız aracın yerine koyamıyoruz. Çünkü bir hafta bir haftasını tutmuyor. " dedi.

"SATMAKTA NAZLANIYORUZ"

Farklı bir galerici satmakta nazlandığını belirterek, "Piyasa belli değil malum dolar ve altın yükseldiği için satmakta nazlanıyoruz biraz. Şu an döviz ve gibi görüyoruz. Kurlarda oynadığı için çok kıymetli oldu. " ifadelerini kullandı.



