Akaryakıt zamlarının ardından ayçiçek yağı fiyatları da fırlayacak

Türkiye dünyada en fazla ayçiçek yağı ithalatı yapan ülke konumunda olmasına rağmen ayçiçek yağı fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 6 bin tonluk ayçiçek yağı ithalatı ihalesi yaptı. TMO ihalesinde en iyi teklif ton başına 1.471 dolar olarak belirlendi.

TON FİYATI BİN 471 DOLAR

BloombergHT'in haberine göre, ihalede en iyi teklif ton başına bin 471 dolar oldu. Söz konusu 6 bin tonluk teslimatın Tekirdağ limanından yapılması öngörülüyor.

Öte yandan marketlerde bazı ürünler tek bir adet ile sınırlandırılmaya başlandı. Bu ürünler arasında başta ayçiçek yağı olmak üzere şeker ve un gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor.

AYÇİÇEK YAĞINA ZAM GELEBİLİR

Türkiye’de 2021 yılında da ayçiçek yağı en fazla ithal edilen ürünler arasında yer aldı. Ayçiçek yağı fiyatlarının bu denli zamlanması dolara bağlı ithalat ve iç piyasada artan girdi maliyetlerinden kaynaklı olduğu belirtiliyor. Dolar kurunun her geçen gün artmasıyla ayçiçek yağı fiyatları ilerleyen günlerde zam geleceği öngörülüyor.



