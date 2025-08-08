FİNANS

e-Devlet'te görünüyor! Otomobil devi o modelini geri çağırdı, ücretsiz değiştirilecek

Hyundai Türkiye, bazı Bayon modellerde tespit edilen benzin pompası arızası riski nedeniyle araç sahiplerini yetkili servislere çağırdı. Söz konusu problemin kapsamına girip girmediğinizi öğrenmek için e-Devlet üzerinden kontrol sağlayabilirsiniz.

Ezgi Sivritepe

Son günlerde bazı Hyundai Bayon kullanıcılarının yaşadığı benzin pompası problemleri, markayı harekete geçirdi. Sürüş güvenliğini riske atabilecek bu teknik arıza nedeniyle Hyundai Türkiye, gönüllü geri çağırma sürecini başlattığını açıkladı.

Şirketten yapılan duyuruda, söz konusu sorunun yalnızca belirli model yılı ve motor donanımına sahip araçlarda görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Belirlenen araçlar için ücretsiz değişim programı başlatıldı. Olası arızaları önlemek ve kullanıcı güvenliğini sağlamak adına, araç sahiplerinin en yakın yetkili servislerimize başvurmalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL

Benzin pompası kaynaklı arızanın, bazı kullanıcı deneyimlerinin ardından tespit edildiği, sorunun çözümü için önleyici adımların atıldığı aktarıldı.
Araç sahipleri, geri çağırma kapsamına girip girmediklerini e-Devlet üzerinden “Araçlarım” sekmesinden veya Hyundai Türkiye’nin resmi iletişim kanallarından kontrol edebilecek.

Anahtar Kelimeler:
e-devlet Hyundai
