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Ekim sıfır araç kampanyaları ile geldi... Ekim ayı sıfır araba kampanyaları! Ekim ayında sıfır otomobillerin kampanya listesi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

Ekim ayı ile birlikte sıfır arabalara yapılan kampanyaların artması otomotiv pazarını hareketlendirdi. 2020 Ekim ayında başlatılan otomobil kampanyalarına katılan otomobil firmaları müşteri çekme yarışına başladı. Çok uygun faiz oranları ile başlatılan taşıt kampanyaları detaylarını araştırdık. İşte Ekim ayı sıfır araba kampanyaları!

Ekim sıfır araç kampanyaları ile geldi... Ekim ayı sıfır araba kampanyaları! Ekim ayında sıfır otomobillerin kampanya listesi!

ÖTV zammının ardından ikinci el araçlara yönelen vatandaşlar, bu araçlarında fiyatları inmeyince gözlerini sıfır araçlara çevirmiş ve sıfır araç kampanyalarını takip etmeye başlamıştı. Ekim ayı itibari ile sıfır araçlarda dev kampanyalar başladı. Otomobil firmaları müşterilere peşinatsız ya da sıfır faiz kampanyaları düzenleyerek otomotiv pazarını hareketlendirmeye çalışıyor. Ekim ayı en düşük taşıt kredileri ya da ekim en uygun araba kredisini veren otomobil firmaları hangisi araştıran vatandaşlar, en uygun ekim ayı sıfır araba kampanyalarını takip ediyor. Arabam.com'da yer alan araba kampanyaları haberimizde. İşte 2020 Ekim ayı sıfır araba kampanyaları!

EKİM SIFIR ARABA KAMPANYALARI

Ekim ayı sıfır araç kampanyaları ile geldi.. Otomotiv pazarı ÖTV zammı sonrası sakinleşerek durma noktasına geldi. Ekim ayı sıfır otomobil kampanyaları hazırlayan yetkili satıcılar, bu ay pazarı hareketlendirerek satışların artmasını hedefliyor.

citroen

2020 Ekim Ayı Citroen Sıfır Araba Kampanyaları

Ekim ayının 31'ine kadar Citroen yetkili satıcılarından Kredi Koruma Sigortası alan kişilere % 0, %1,33 ve %1,39 faiz oranıyla araç kampanyalarına katılabiliyor. Bu kampanyalar, 18 bin liradan başlayan ve 80 bin liralık PSA Finans Kredilerinde geçerli oluyor. 2020 Ekim ayı Citroen sıfır otomobil kampanyaları 12 aydan başlayarak 48 aya kadar devam ederek 32 Ekim'den sonra bitecek.

dacia

2020 Ekim Ayı Dacia Sıfır Araç Kampanyaları

Dacia Finans'tan kredi kullananlara özel yapılan kampanyalar Dacia'nın; Duster Comfort ECO-G, Sandero Easy-R ve Dokker Combi Ambiance ECO-G modellerinde geçerli olacak. Dokker Combi aylık 1.499 TL, Otomatik vites ile Sandero Easy-R, 144.900 TL ve Duster Eco-G 161.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kasko ve trafik sigortası bu fiyatlara dahil değildir.

honda

2020 Ekim Ayı Honda Sıfır Otomobil Kampanyaları

Civic Sedan %0.99’luk faiz oranıyla ekim ayının sonuna kadar 12 ay vadeli 60.000 TL’lik taşıt kredisi kampanyası için Honda Showroom'lardan başvuru yapabilirsiniz. Kampanya sadece Honda Civic Sedan model sıfır araçlar için geçerli olacaktır.

hyundai

2020 Ekim Ayı Hyundai Sıfır Araç Kampanyaları

31 Ekim'e kadar devam edecek Hyundai sıfır araba kampanyası ise % 0,99 faiz fırsatı, 40.000 TL kredi tutarı ve 15 aylık vade ile verilecek. Kampanya Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerli olacak. Ayrıca TUCSON ve KONA %0,99 faiz fırsatıyla, 193.000 TL’den başlayan fiyatlarla kampanyalara başladı. Kampanya tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerli olacak.

kiaaaaa

2020 Ekim Ayı Kia Sıfır Taşıt Kampanyaları

Kia yetkili satıcılarında yüzde 89'a varan faiz avantajlarıyla belirli araçlarda 18 ay vade ile kampanyalar başlatıldı. Bu kampanyalar, 100 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. Kia Ekim ayı sıfır araba kampanyaları 31 Ekim'e kadar geçerli olacak.

minii

2020 Ekim Ayı Mini Sıfır Araç Kampanyaları

Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcıları’nda geçerli MINI sıfır araç kampanyası ise takas desteği ile verilecek. Bu kampanya 2020 model yılı MINI Cooper Countryman, MINI One Dizel Countryman ve MINI Countryman ALL4 otomobilleri için geçerli olacak. MINI 5 kapı özelliği olan araç da bu kampanyadan faydalanacak. Kampanya 31 Ekim tarihinde sona erecek.

bmw

2020 Ekim Ayı BMW Sıfır Araba Kampanyaları

opel

2020 Ekim Ayı Opel Sıfır Otomobil Kampanyaları

Opel'in Ekim ayı sıfır araba kampanyaları ise oldukça uygun cazip imkanlarla Ekim ayının sonuna kadar vatandaşlara sunulacak. 70.000 TL’ye Kadar 15 Ay ve %0 faiz seçeneğiyle verilen kampanyanın indirimli tablosu ise şöyle;

opelll

peugeot

2020 Ekim Ayı Peugeot Sıfır Araç Kampanyaları

Peugeot ise 208, 308 ve 508 modellerinde kampanyalara başladı. Ekim ayının sonuna kadar devam edecek olan Peugeot sıfır araba kampanyaları 1 Ekim'de başladı. Aylık %0,99 faiz imkanlarıyla başlayan otomobil kampanyası 12 ay vadeli olarak verilecek.

Renault

2020 Ekim Ayı Renault Sıfır Araba Kampanyaları

Ekim ayı Renault sıfır otomobil kampanyalarında ise yeni CLIO aylık 1.599 TL ödeme imkanlarıyla veriliyor. Kampanya yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 130.900 TL’lik fiyat ile geçerli olacak. 31 Ekim tarihinde ise kampanya sonlanacak. Diğer Renault kampanyaları ise şöyle;

CLIO HB 120.400 TL’den,

MEGANE Sedan 178.500 TL’den başlayan fiyatlarla kampanyası devam ediyoyor.

jeep

2020 Ekim Ayı Jeep Sıfır Otomobil Kampanyaları

Ekim ayında 100.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %0 faizli ödeme seçeneği ile Jeep Compass ve Jeep Renegadeekim ayı sonuna kadar verilecek. Bu kampanya ise diğer kampanyalardan farklı olarak 15 Ekim'e kadar devam edecek.


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