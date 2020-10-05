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En ucuz arabalar açıklandı... Ekim ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelledi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

ÖTV zammına ek olarak birlikte ikinci el araba fiyatları tekrar yükselince vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. En uygun sıfır arabaları araştıran vatandaşlar ekim ayı sıfır araba fiyatlarını araştırıyor. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, ekim ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!

En ucuz arabalar açıklandı... Ekim ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelledi!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı. Ağustos ayı ile birlikte bazı kurumsal bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2020 Ekim en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı.

Ekim sıfır araç kampanyaları ile geldi... Ekim ayı sıfır araba kampanyaları! Ekim ayında sıfır otomobillerin kampanya listesi!Ekim sıfır araç kampanyaları ile geldi... Ekim ayı sıfır araba kampanyaları! Ekim ayında sıfır otomobillerin kampanya listesi!

ÖTV ZAMMI EN UYGUN SIFIR ARAÇLARIN EKİM FİYATLARINI ARTIRDI!

Koronavirüs salgını ile birlikte ÖTV indirimi beklerken, ÖTV zammı ile karşılaşan vatandaşlar, ikinci el araba piyasasının da cep yakmasından dolayı sıfır araçları incelemeye başladı. 2020 Eylül ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Eylül ayında sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, Ekim ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka Ekim ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, Ekim ayındaki uygun araba modellerini derledik.

İşte 2020 Ekim ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

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EKİM AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların Ekim ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda. Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan ekim ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır.

Seat Ibiza 185.000 TL

Peugeot 301 184.000 TL

Toyota Corolla 166.800 TL

Volkswagen Polo 165.900 TL

Mitsubishi Space Star 159.850 TL

Renault Symbol 134.900 TL

Fiat Egea 110.900 TL

Citroen C Elysee 179.000 TL

Audi A3 Sportback 373.141 TL

Alfa Romeo Giulietta 349.650 TL

Mercedes A Serisi 347.400 TL

Honda Civic Sedan 220.100 TL

Opel Corsa 159.400 TL

Dacia Sandero 144.900 TL


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