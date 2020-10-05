En ucuz arabalar açıklandı... Ekim ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelledi!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı. Ağustos ayı ile birlikte bazı kurumsal bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2020 Ekim en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı.
Koronavirüs salgını ile birlikte ÖTV indirimi beklerken, ÖTV zammı ile karşılaşan vatandaşlar, ikinci el araba piyasasının da cep yakmasından dolayı sıfır araçları incelemeye başladı. 2020 Eylül ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Eylül ayında sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, Ekim ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka Ekim ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, Ekim ayındaki uygun araba modellerini derledik.
İşte 2020 Ekim ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!
Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların Ekim ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda. Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan ekim ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır.
Seat Ibiza 185.000 TL
Peugeot 301 184.000 TL
Toyota Corolla 166.800 TL
Volkswagen Polo 165.900 TL
Mitsubishi Space Star 159.850 TL
Renault Symbol 134.900 TL
Fiat Egea 110.900 TL
Citroen C Elysee 179.000 TL
Audi A3 Sportback 373.141 TL
Alfa Romeo Giulietta 349.650 TL
Mercedes A Serisi 347.400 TL
Honda Civic Sedan 220.100 TL
Opel Corsa 159.400 TL
Dacia Sandero 144.900 TL
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