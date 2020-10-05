En ucuz arabalar açıklandı... Ekim ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelledi!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı. Ağustos ayı ile birlikte bazı kurumsal bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2020 Ekim en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı.

ÖTV ZAMMI EN UYGUN SIFIR ARAÇLARIN EKİM FİYATLARINI ARTIRDI!

Koronavirüs salgını ile birlikte ÖTV indirimi beklerken, ÖTV zammı ile karşılaşan vatandaşlar, ikinci el araba piyasasının da cep yakmasından dolayı sıfır araçları incelemeye başladı. 2020 Eylül ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Eylül ayında sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, Ekim ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka Ekim ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, Ekim ayındaki uygun araba modellerini derledik.