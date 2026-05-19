FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor: Endişe başladı

Elektrikli araç sürücülerinin uzun yolda şarj süreci özellikle bayramlarda soruna dönüşebiliyor. Geçtiğimiz bayramda uzun kuyruklar oluştuğu dile getirilmişti. Kurban Bayramı tatiline de kısa süre kala, sürücüler arasında şarj kuyruğu endişesi başladı.

Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor: Endişe başladı
Hande Dağ

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda elektrikli araç şarj istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluştuğu hatırlatılırken şimdi de Kurban Bayramı tatilinde elektrikli araç sürücülerini şarj kuyruğu endişesi bekliyor. İşte detaylar...

Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor: Endişe başladı 1

GEÇTİĞİMİZ BAYRAM PAYLAŞILMIŞTI

TGRT Haber'de yer alan habere göre; geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar çektikleri videolarda "Bayramda şarj istasyonları full çekiyor arkadaşlar" diyerek şarj istasyonlarında elektrikli araç sıralarını göstermişti.

"KUYRUKLARDA SIRA BEKLEDİK"

Haberde mikrofon uzatılan bir vatandaş "Kuyruklarda sıra bekledik. 12 saatlik yolu yaklaşık 19-20 saate ulaşabildik" dedi. Bayram tatili yaklaşırken elektrikle araç kullananları endişe sardığı belirtildi.

Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor: Endişe başladı 2

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili nedeniyle elektrikli araç kullanıcılarının endişesi yeniden o kuyruklara yakalanmak oldu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Elektrikli araçlarda şarjın hızlı bitmesine sebep olan etkenlerin başında hızın geldiği belirtildi. Elektrikli araçların yaklaşık 1-1,5 saat içinde şarj olduğu aktarılırken bunun da uzun yolda ciddi bir vakit kaybı oluşturduğu vurgulandı.

Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor: Endişe başladı 3

Kimi elektrikli araç kullanıcılarının şehir içinde elektrikli aracın güzel olduğunu ama şehir dışına çıkarken benzinli araç kullandıklarını söyledikleri belirtildi. Vatandaşlar bu bayramda da yine şarj istasyonlarında yoğunluk olabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor: Endişe başladı 4

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya’da istihdamda daralma sürüyorAlmanya’da istihdamda daralma sürüyor
Otobüslere 'fiyat' ve 'korsan' denetimi: Bakan Uraloğlu 'artacak' deyip duyurduOtobüslere 'fiyat' ve 'korsan' denetimi: Bakan Uraloğlu 'artacak' deyip duyurdu

Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç Şarj istasyonu şarj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.