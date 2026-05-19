Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor: Endişe başladı

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda elektrikli araç şarj istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluştuğu hatırlatılırken şimdi de Kurban Bayramı tatilinde elektrikli araç sürücülerini şarj kuyruğu endişesi bekliyor. İşte detaylar...

GEÇTİĞİMİZ BAYRAM PAYLAŞILMIŞTI

TGRT Haber'de yer alan habere göre; geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar çektikleri videolarda "Bayramda şarj istasyonları full çekiyor arkadaşlar" diyerek şarj istasyonlarında elektrikli araç sıralarını göstermişti.

"KUYRUKLARDA SIRA BEKLEDİK"

Haberde mikrofon uzatılan bir vatandaş "Kuyruklarda sıra bekledik. 12 saatlik yolu yaklaşık 19-20 saate ulaşabildik" dedi. Bayram tatili yaklaşırken elektrikle araç kullananları endişe sardığı belirtildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili nedeniyle elektrikli araç kullanıcılarının endişesi yeniden o kuyruklara yakalanmak oldu.

Elektrikli araçlarda şarjın hızlı bitmesine sebep olan etkenlerin başında hızın geldiği belirtildi. Elektrikli araçların yaklaşık 1-1,5 saat içinde şarj olduğu aktarılırken bunun da uzun yolda ciddi bir vakit kaybı oluşturduğu vurgulandı.

Kimi elektrikli araç kullanıcılarının şehir içinde elektrikli aracın güzel olduğunu ama şehir dışına çıkarken benzinli araç kullandıklarını söyledikleri belirtildi. Vatandaşlar bu bayramda da yine şarj istasyonlarında yoğunluk olabileceğini düşündüklerini kaydetti.