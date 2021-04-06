FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. En çok hibrit ve elektrikli otomobil tercih ediliyor!

En çok hibrit ve elektrikli otomobil tercih ediliyor!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.04.2021 14:12 | Son Güncelleme

Yılın ilk çeyreğinde 312 elektrikli ve 12 bin 402 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. İlk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre benzinli otomobil satışları yüzde 114 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 37,3 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 15,6 geriledi.

En çok hibrit ve elektrikli otomobil tercih ediliyor!

Türkiye otomobil pazarında yılın ocak-mart döneminde hibrit otomobillerin payı 12 bin 402 adetle yüzde 7,9'a ve elektrikli otomobillerin payı da 312 adetle yüzde 0,2'ye yükseldi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde sadece otomobil satışları yüzde 57 artışla 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 70,3 artarak 42 bin 196'ya ulaştı.

Çip krizi Tesla'yı etkilemedi, hisseleri yükseldi!Çip krizi Tesla'yı etkilemedi, hisseleri yükseldi!

DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 15,6 AZALDI

2021 mart sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları, 99 bin 235 adetle yüzde 63,4 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 37 bin 726 adetle yüzde 24,1 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 6 bin 789 adetle yüzde 4,3 olarak belirlendi.
Benzinli otomobil satışları mart sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 114 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 37,3 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 15,6 geriledi.

Geçen yılın mart ayı sonu itibarıyla 46 bin 379 adet benzinli, 44 bin 695 adet dizel ve 4 bin 945 adet de otogazlı otomobil satışı gerçekleştirilmişti.

Çip krizi Subaru ve Suzuki'yi de vurdu! Otomotiv devleri üretim durdurdu!Çip krizi Subaru ve Suzuki'yi de vurdu! Otomotiv devleri üretim durdurdu!

ÖTV ARTIŞINA KARŞIN SATIŞLAR YÜKSELDİ

Türkiye'de mart ayı sonunda 312 elektrikli ve 12 bin 402 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,6'dan yüzde 8,7'ye yükseldi.
Geçen yılın mart ayı sonunda 107 elektrikli ve 3 bin 500 de hibrit otomobil satışı gerçekleşmişti. Böylece bu yılın ilk 3 aylık dönemi ile geçen yılın ayını dönemi kıyaslandığında hibrit otomobil satışları yüzde 253,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 191,6 artış gösterdi.

Ocak-mart dönemi verileri, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendinin sürmesine karşın dünyada da henüz yeni yaygınlaşan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna ve yakın zamanda elektrikli otomobillerdeki ÖTV artışının satışlarda aşağı yönlü bir etki yapmadığına işaret etti.

TÜRKİYE'DE 10 SÜRÜCÜDEN 6’SI ELEKTRİKLİ ARAÇ ALMAK İSTİYOR

Öte yandan, dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan'ın, Kasım 2020'de yani son ÖTV düzenlemesi öncesinde 22 ülkede gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki sürücülerin elektrikli araçlara karşı olumlu tutumu dikkati çekti. Buna göre, araştırmaya katılan her üç sürücünden ikisinin elektrikli araçlara karşı çok olumlu bir tutuma sahip olduğu ortaya çıkarken, bu tutumunun son yıllarda zirve yaptığı görüldü.

Türkiye’nin elektrikli araçlara olan tutumu son 3 yılda yüzde 69 daha olumlu oldu. Türkiye’yi yüzde 62 ile Portekiz izledi. Romanya, Yunanistan ve İtalya da elektrikli araçlara karşı son 3 yılda daha olumlu tutum sergileyen ülkeler arasında yer aldı. Araştırma genelinde sürücülerin dörtte birinden fazlası bir sonraki araçlarının kesinlikle elektrikli olacağını belirtirken, elektrikli araç alma niyetine bakıldığında Türkiye araştırmada birinci sırada ipi göğüsledi.

Buna göre, Türkiye’deki sürücülerin yüzde 61’i, başka bir ifadeyle, her 10 sürüden 6'sı elektrikli araç almak istediğini belirtti. Türkiye’yi yüzde 51’le İtalya, yüzde 49’la Portekiz takip etti.

(AA)

Uzmandan açıklama geldi: ‘Çip krizi’ ikinci el araba fiyatlarını bu tarihlerde artırabilir!Uzmandan açıklama geldi: ‘Çip krizi’ ikinci el araba fiyatlarını bu tarihlerde artırabilir!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Yapmayan zarar ediyor! İkinci el araç alacaklar dikkatYapmayan zarar ediyor! İkinci el araç alacaklar dikkat
İşte bankaların çalışma saatleriİşte bankaların çalışma saatleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Diyanet'ten flaş teravih namazı kararı
Diyanet'ten flaş teravih namazı kararı
Kendi kripto parasını kullanacak
Kendi kripto parasını kullanacak
'Senetle ev alma dönemi geri geldi'
'Senetle ev alma dönemi geri geldi'
“Yapamazsın” dediler, taleplere yetişemiyor
“Yapamazsın” dediler, taleplere yetişemiyor
Gram altın için 466 lira hedefi!
Gram altın için 466 lira hedefi!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Okuyucu Yorumları 4 yorum
millet aç dolmuş param yok
milletin alım gücü yükselik ! gülemiyorum
Dunyada Diesel motorlu otomobil kadar dayanıklı otomobil yok, yok hybritmiş, benzinmiş, elektrikmiş geç bu oyuncakları. ha diesel motorlu araçları vergilerle donaltılar. neymiş doğya, çevreye zararlıymış. doğaya insanlara topluma zararlı olan kendileri olmasına rağmen süçü diesele atıyorlar. araştırıyorlar ikide bir bir icaatla geliyor bilim insanlarıyla, bilim milim insanları değil bunlar hüdhüd bunlar hüd aynen Corona gibi hükümetler kendilerine bir kaç kişi bulmuş biliminsanı adı altında havadan hergün yeni icaatlarla geliyorlar. bilim insana saygım sonsuzdur ama bilimle uğraşan biliminsan
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isuzu D-Max 'tan nisan ayına özel kampanya: Kredi kartına 5 taksit imkanı!
Isuzu D-Max 'tan nisan ayına özel kampanya!
Çip krizi Subaru ve Suzuki'yi de vurdu! Otomotiv devleri üretim durdurdu!
Otomotiv devleri üretim durdurdu!
İkinci el araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan zarar ediyor
Yapmayan zarar ediyor! İkinci el araç alacaklar dikkat
'Fiyatlar artacak' beklentisi ile Türkiye otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 60 büyüdü
'Fiyatlar artacak' beklentisi pazarı büyüttü
Yaz lastiğine ne zaman geçilecek? MASFED Başkanı Erkoç sürücüleri uyardı!
Yaz lastiğine ne zaman geçilecek?
Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme!
Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.