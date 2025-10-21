En çok satan arabaların fiyatları belli oldu! En ucuzu...

Türkiye'de yılın 9 ayında en çok satılan otomobiller belli olmuştu. ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) verilerine göre, otomobil satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92 yükselerek 184 bin 960 olarak gerçekleşti. Model bazında satışlarda Renault Clio Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada Tesla Model Y bulunurken, Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada Togg T10X, beşinci sırada BYD Seal U, altıncı sırada Fiat Egea, yedinci sırada Toyota C-HR yer aldı. Listenin devamında sırasıyla Dacia Sandero Stepway, Hyundai İ20 ve Toyota Corolla geldi. Peki, en çok satan otomobillerin fiyatları ne kadar?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR En çok satılan arabalar belli oldu

İŞTE EN ÇOK SATAN ARABALARIN FİYATLARI

Listedeki en çok satan ilk 10 otomobilin (Ekim 2025 itibarıyla) "başlangıç donanım" fiyatları şöyle oldu:

1-Renault Clio-Evolution 1.0 TCE X-Tronic: 1.536.000 TL

2-Tesla-Model Y: 2.420.625 TL

3-Renalut Megane-Touch 1.3 TCE 140 BG: 1.699.000 TL

4-TOGG-T10X: 1.862.000 TL

5-BYD SEAL U-160 kW: 2.486.750 TL

6-Fiat Egea-Sedan 1.4 Fire 95 HP GSR: 999.900 TL

7-Toyota C-HR-1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.995.000 TL

8-Dacia Sandero-Expression Stepway TCe 90 Auto: 1.420.000 TL

9-Hyundai i20-1.2 MPI 79 PS Jump: 1.256.000 TL

10-Toyota Corolla- 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.750.000 TL