En ucuzu 84 milyon TL: Satışları artıyor! İşte lüks otomobil fiyatları

Türkiye'de otomobil satışları 2025'in ocak-aralık döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496 oldu. Ultra lüks segment spor otomobil satışlarında da dikkat çeken artışlar yaşandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sene Ferrari, Lamborghini ve Aston Martin satışlarının yükseldiği aktarıldı. Söz konusu araçların fiyatlarının 100 milyon TL'yi aşmasına karşılık, araçlara ilginin azalmadığının görüldüğü kaydedildi.

Hande Dağ

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2025'te önceki yıla göre yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede ulaşırken, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Otomobil satışları, ocak-aralık döneminde önceki yıla göre yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,97 artarak 283 bin 904 adet oldu. Pazarın yüzde 82,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 599 bin 790 ile yüzde 55,3 pay, B segmenti otomobiller 292 bin 700 adetle yüzde 27 pay aldı.

GÖVDE TİPLERİNE GÖRE EN ÇOK SUV OTOMOBİLLER TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 61,9 pay ve 671 bin 819 satışla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,8 pay ve 247 bin 5 satışla sedan, yüzde 14,4 pay ve 156 bin 78 adetle hatchback otomobiller takip etti.

BENZİNLİ OTOMOBİLİN PAYI YÜZDE 47

Benzinli otomobil satışları 509 bin 217 ile yüzde 47 pay, hibrit otomobil satışları 295 bin 378 ile yüzde 27,2 pay, elektrikli otomobil satışları 191 bin 960 ile yüzde 17,7 pay, dizel otomobil satışları 80 bin 346 ile yüzde 7,4 pay ve otogazlı otomobil satışları 7 bin 595 ile yüzde 0,7 pay aldı.

OTOMATİK VİTESİN PAYI YÜZDE 95

Otomatik şanzımanlı otomobiller 1 milyon 30 bin 458 ile yüzde 95 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 54 bin 38 ile yüzde 5 paya ulaştı.

ULTRA LÜKS ARAÇ SATIŞLARI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ultra lüks spor araç satışlarında da dikkat çeken rakamlar öne çıkıyor. 2025'te bu kategorideki 3 markanın satışlarının şu şekilde olduğu belirtildi:

  • Aston Martin: 35
  • Lamborghini: 28
  • Ferrari: 25

Türkiye’de Ferrari satışlarının 2024'te 24 adet olarak gerçekleştiği, geçen yıl ise markanın, 1 adet daha fazla satış yaptığı aktarıldı. Aynı dönemlerde Lamborghini satışlarının 22 adetten 28’e ve Aston Martin satışlarının da 15’ten 35’e çıktığı kaydedildi.

Diğer yandan ilan sitelerine bakıldığında; Lamborghini Revuelto 125 milyon TL, Ferrari Cilindri 99 milyon TL ve Aston Martin Vanquish 84 milyon TL etiket fiyatı ile alıcısını beklediği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil araba lüks otomobil fiyatları
