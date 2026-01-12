FİNANS

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Sıfır araç piyasasında son durum! 2025 yılının son aylarında otomobil markaları sıfır araç kampanyalarına son hızla devam etmiş, bu durum fiyatlara ve vatandaşın alım tercihlerine de etki etmişti. 2026 yılına girilmesiyle beraber sıfır araba piyasasında son durum merak ediliyor. Sektör temsilcileri değerlendirmelerde bulunurken piyasadaki son duruma dair detaylar da geldi.

Hande Dağ

Otomotiv piyasasının yeni yıla sürprizle girdiği, kur zammı beklenirken fiyatların gerilediği, bayilerin satışları canlandırmak için indirim ve kampanyalara yöneldiği belirtildi. Peki, sıfır araç piyasasının yanı sıra ikinci el araç piyasasında son durum ne? Aralık ayında hareketli olan ikinci el araba piyasası ise durgunlaştı. İşte detaylar...

"KUR FARKI ZAMMI BEKLİYORDUK"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; sektör temsilcisi Aykan Ceylan "Sıfır otomobillerde 2026 Ocak ayında çok az miktarda da olsa kur farkı zammı bekliyorduk" derken fakat beklentilerin aksine Ocak ayında zam gelmediği, hatta birçok markanın stokları eritmek için kampanyalarına devam ettiği belirtildi.

Bazı modellerde liste fiyatlarının sabit kaldığı, bazılarında nakit indirimi, faizsiz kredi ve takas desteği yapıldığı aktarıldı. Aykan "Sadece MTV farkının yansıtıldığını görüyorum. Fiyatların aynı bırakıldığını görüyorum. Bazı markaların da henüz fiyatları açıklamadığını ama onlarda da radikal bir artış beklemediğimi söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK NEDENİ 2025 MODEL OTOMOBİLLERİN OCAK AYINDA TAMAMEN ELDEN ÇIKARILMAK İSTENMESİ"

Sektör temsilcilerine göre bunun arkasında talepteki yavaşlama olduğu, yüksek faiz ortamı ve kredi erişimindeki zorlukların satışları azalttığı belirtildi. Aykan "Bunun en büyük nedeni 2025 model otomobillerin ilk Ocak ayında tamamen elden çıkarılmak istenmesi. 2026 model otomobiller gelecek. Onların satışının hızlandırılması" şeklinde konuştu. Bayilerin ise stok eritmek ve yılı hareketli başlatmak için kampanyalara ağırlık verdiği kaydedildi.

Aralık ayında 2025 model bir aracın fiyatı 1 milyon 750 bin TL iken Ocak ayında aynı aracın 2026 model olduğu, fiyatının ise 1 milyon 650 bin liraya düştüğü aktarıldı. Yani aracın hem bir yaş gençleştiği hem de 100 bin TL ucuzladığı belirtildi. Aykan "Yüzde 5.7 gibi oranda bir fiyat düşüklüğü yapılmış" dedi.

"BİR SÜRE SABİT KALIR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Peki, sıfırdaki indirim ikinci el piyasasını nasıl etkiledi? Galerici Ömer Yurttaşer "Alıcı zaten Aralık'ta, Kasım ayında önceden yeni fiyatları artacak düşüncesiyle araç alımlarını gerçekleştirdiler. Şu anda müşteri sayısı azaldı" dedi. Bu yüzden fiyatların sabit kaldığı belirtildi. Yurttaşer "Yılbaşından sonra piyasaların biraz oturması için bir süre sabit kalır diye düşünüyoruz. Sonrasında tekrardan artışlar tabii ki yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sıfır araba araba fiyatları ikinci el araba fiyatları sıfır araç sıfır otomobil sıfır otomobil fiyatları
