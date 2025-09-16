FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

En yoğun döneminde üretim durdu! Binlerce çalışan evine gönderildi, dev marka bu haberle tarihe geçecek

Jaguar Land Rover (JLR) otomobil markası 1 Eylül tarihinde başlayan siber saldırının ardından toparlanamadı. Günde bin otomobil üreten marka, en yoğun döneminde satış gerçekleştiremez hale geldi. Krizin üçüncü haftasında otomobil üretiminin Kasım ayına kadar durabileceğine yönelik uyarılarda yapıldı.

En yoğun döneminde üretim durdu! Binlerce çalışan evine gönderildi, dev marka bu haberle tarihe geçecek
Ezgi Sivritepe

Hacker'lar dev otomobil markası Jaguar Land Rover'ın bilgisayar sistemlerini ele geçirdi. 1 Eylül'de başlayan saldırıların ardından üretimi durdurmak zorunda kalan dev markayı daha zor günler bekliyor. Günde bin otomobil üreten fabrika, yılın en yoğun dönemlerinden birinde araba satamazken tedarikçiler de zor durumda kaldı.

En yoğun döneminde üretim durdu! Binlerce çalışan evine gönderildi, dev marka bu haberle tarihe geçecek 1

KASIM'A KADAR ÜRETİM DURABİLİR

Binlerce çalışanı evlerine gönderilirken JLR'nin tedarikçilerine otomobil üretiminin Kasım ayına kadar yeniden başlamayabileceği konusunda uyarı yapıldı. Ancak kriz üçüncü haftasına girerken, üst düzey şirket içi kaynakların tedarikçilere üretimin bir yedi hafta daha durma ihtimali olduğunu söylediği belirtiliyor.

En yoğun döneminde üretim durdu! Binlerce çalışan evine gönderildi, dev marka bu haberle tarihe geçecek 2

MİLYARLARCA KAYIP YAŞANABİLİR

Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üreten otomobil devinde Kasım ayına kadar bir üretim duruşu, yaklaşık 50 bin araç üretimini engelleyecek ve milyarlarca sterlinlik satış kaybına mal olacak.

Ayrıca, otomobil üreticisinin tedarikçilerini de önemli mali baskı altına alacak ve bazılarının dış destek olmadan iflas etmesi muhtemel gözüyle bakılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrolün varil fiyatı 16 Eylül Salı gününe nasıl başladı?Brent petrolün varil fiyatı 16 Eylül Salı gününe nasıl başladı?
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Anahtar Kelimeler:
iflas Jaguar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.