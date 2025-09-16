En yoğun döneminde üretim durdu! Binlerce çalışan evine gönderildi, dev marka bu haberle tarihe geçecek

Hacker'lar dev otomobil markası Jaguar Land Rover'ın bilgisayar sistemlerini ele geçirdi. 1 Eylül'de başlayan saldırıların ardından üretimi durdurmak zorunda kalan dev markayı daha zor günler bekliyor. Günde bin otomobil üreten fabrika, yılın en yoğun dönemlerinden birinde araba satamazken tedarikçiler de zor durumda kaldı.

KASIM'A KADAR ÜRETİM DURABİLİR

Binlerce çalışanı evlerine gönderilirken JLR'nin tedarikçilerine otomobil üretiminin Kasım ayına kadar yeniden başlamayabileceği konusunda uyarı yapıldı. Ancak kriz üçüncü haftasına girerken, üst düzey şirket içi kaynakların tedarikçilere üretimin bir yedi hafta daha durma ihtimali olduğunu söylediği belirtiliyor.

MİLYARLARCA KAYIP YAŞANABİLİR

Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üreten otomobil devinde Kasım ayına kadar bir üretim duruşu, yaklaşık 50 bin araç üretimini engelleyecek ve milyarlarca sterlinlik satış kaybına mal olacak.

Ayrıca, otomobil üreticisinin tedarikçilerini de önemli mali baskı altına alacak ve bazılarının dış destek olmadan iflas etmesi muhtemel gözüyle bakılıyor.