Ford'dan hafif ticari araçta 83 bin 131 satış

Türkiye'de hafif ticari araç pazarı 2025 yılında yüzde 9,97 büyüyerek 283 bin 904'e çıkarken bu dönemde en çok tercih edilen marka Ford oldu.

Ford'dan hafif ticari araçta 83 bin 131 satış

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları 2025'in ocak-aralık döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496'ya ulaşırken hafif ticari araç satışlarındaki artış da dikkati çekti.

Ford dan hafif ticari araçta 83 bin 131 satış 1

Buna göre, hafif ticari araç pazarının büyüklüğü 2025 yılında yüzde 9,97 artarak 283 bin 904'e yükseldi. Bu dönemde van gövde tipi yüzde 75,8 pay ve 215 bin 193 ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu.

Onu, yüzde 9,3 pay ve 26 bin 452 satışla kamyonet gövde tipi izlerken minibüs yüzde 7,7'lik pay ve 21 bin 894 ile üçüncü, pick-up yüzde 7,2 ve 20 bin 343 satışla dördüncü sırada yer aldı. Bu dönemde karavan satışları ise yüzde 74 azalışla 22'ye geriledi.

2024 yılında hafif ticari araç pazarında toplam satış rakamı 258 bin 168 olmuştu.

2025'TEKİ SATIŞLARDA FORD ZİRVEDE

Geçen yıl marka bazında en çok satılan hafif ticari araçlara bakıldığında 83 bin 131 ile Ford zirvede yer aldı. Bu aracı 46 bin 854 ile FIAT izlerken 27 bin 471 ile Opel üçüncü sıraya konumlandı.

Geçen yıl listenin ilk 3 sırasında yer alan markalar, hafif ticari araç pazarının yüzde 55'ini oluşturdu. Bu dönemde Ford'un toplam satışlardaki payı yüzde 30'a yaklaştı.

Bu dönemde Peugeot 26 bin 661 satışla dördüncü ve Citroen 23 bin 622 satışla beşinci oldu.

Listede Volkswagen 23 bin 605 satışla altıncı, Toyota 15 bin 761 satışla yedinci, Renault 12 bin 567 satışla sekizinci sırada bulunurken en çok satılan 10 hafif ticari araç markası listesinde, 9 bin 850 satışla Mercedes-Benz dokuzuncu, 3 bin 971 ile Iveco onuncu oldu.

FORD ARALIKTA DA BAŞI ÇEKTİ

Aylık bazda bakıldığında hafif ticari araç pazarının lideri değişmedi. Ford, aralıkta 14 bin 850 satış gerçekleştirirken onu 8 bin 12 satışla FIAT, 4 bin 349 satışla Opel takip etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

