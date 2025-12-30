Ford Otosan Genel Müdürü Özyurt'tan 2025 otomotiv pazarı yorumu: "Zayıf başladı, güçlü kapandı"

Güven Özyurt, 2025 yılına ilişkin değerlendirme ve 2026 öngörülerini AA muhabiri ile paylaştı. Özyurt, 2025'te Türkiye otomotiv pazarının "zayıf başladı, güçlü kapandı" denebilecek bir yıl geçirdiğini söyledi.

Yılın ilk çeyreğinde pazarın yaklaşık yüzde 7 daraldığını ancak mart ayından itibaren aylık satışların üst üste 100 bin adedin üzerine çıkmasıyla çok güçlü bir toparlanma yaşandığını vurgulayan Özyurt, şunları kaydetti:

"Yılın 11 ayı sonunda pazar yaklaşık yüzde 10 büyüyerek beklentilerin üzerine çıktı. Bu tek başına bile şunu söylüyor: Türkiye pazarı, kredi koşullarının zorlaştığı ve vergi yükünün yüksek olduğu bir ortamda bile yüksek hacim oluşturmaya devam ediyor. Bu yılın (2025) asıl okuması şu: Büyümeyi sadece gelir artışı değil, talebin zamanlaması belirledi. Piyasa, kampanyalar, fiyat rekabeti, ithal araç bulunurluğu ve vergi beklentileriyle dönem dönem öne çekildi. Yani 2025, 'sakin akan'dan ziyade, akışı hızlanan ve yavaşlayan bir pazar oldu. Normal şartlar altında talebi baskılaması beklenen bu unsurlara rağmen pazarın bu kadar güçlü seyretmesi, Türkiye otomotiv pazarının ne kadar canlı ve yüksek potansiyelli olduğunu ortaya koyuyor."

Özyurt, pazarın olası 2026 performansına değinerek, Türkiye pazarının artık daha çok toplam sahip olma maliyeti, finansmana erişim ve vergi düzeni gibi üç değişkenle şekilleneceğini, 2026'da pazarın hacmindense, talebin niteliğinin daha yakından konuşulacağı bir döneme girildiğini dile getirdi.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ ANLAMINDA TÜRKİYE PAZARI DÖNÜŞÜMÜ HIZLA İÇSELLEŞTİRDİĞİNİ SOMUT BİÇİMDE ORTAYA KOYUYOR"

Güven Özyurt, 2025'in elektrifikasyon açısından yönün artık tartışılmadığı ancak hızın gerçekçi biçimde yeniden kalibre edildiği bir yıl olduğunu söyledi.

Özyurt, 2025 Ocak-Kasım döneminde Avrupa Birliği'nde elektrikli otomobillerin yeni araç satışları içindeki payının yüzde 16,9 seviyesinde gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, bu oranın dönüşümün istikrarlı biçimde ilerlediğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Küresel ölçekte bakıldığında rekabetin tonunun belirgin biçimde sertleşmiş olduğuna işaret eden Özyurt, şöyle devam etti:

"Çinli üreticilerin agresif genişleme stratejileri, özellikle Avrupa pazarında erişilebilir fiyatlı elektrikli araç ihtiyacını daha görünür hale getiriyor. ABD tarafında ise politika ve teşviklerdeki dalgalanmalar, üreticileri daha esnek ve çoklu senaryoya hazır olmaya zorluyor. Nitekim Brüksel'de 2035 tam elektrikli hedefinin esnetilmesine yönelik tartışmalar da bu gerçekliğin bir yansıması. Bu tartışmalar, üreticilere hibrit çözümler için daha fazla zaman tanırken, uzun vadede elektrikli araçların hala otomotiv endüstrisinin kaçınılmaz yönü olduğunu net biçimde ortaya koyuyor."

Özyurt, Türkiye tarafında tablonun daha dinamik ve umut verici olduğunu, 2025'te elektrikli araçlara ilginin belirgin biçimde arttığını dile getirdi.

Model çeşitliliğinin hızla genişlemesinin, şarj altyapısına yapılan yatırımların artmasının ve şehir içi kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte elektrikli araçların niş bir seçenek olmaktan çıkıp ana akıma doğru ilerlediğini aktaran Özyurt, "Türkiye pazarı, bu anlamda dönüşümü hızla içselleştiren bir yapı sergiliyor. Nitekim geçtiğimiz yıl binek otomobil pazarında yüzde 100 elektrikli araçların pazar payı yüzde 9,9 seviyelerindeyken, bu yıl aynı dönemde satışların neredeyse iki katına çıkarak payın yüzde 17,5 seviyesine yükselmesi, Türkiye pazarının bu anlamda dönüşümü hızla içselleştirdiğini somut biçimde ortaya koyuyor." diye konuştu.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır