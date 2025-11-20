Hurda Araç Teşviki Meclis'e geldi mi? 12 model o kapsama alındı: Hurda Araç Teşvikinde son gelişmeler...

11 milyondan fazla aracın 25 yaş üstünde olmasından dolayı hurda araç teşviki ile trafikte bulunan araçların yenilenmesi bekleniyor. Trafikte yepyeni bir bir dönemin başlaması bekleniyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile ÖTV muafiyetinden faydalanabilmesi bekleniyor.

Üç çocuklu ailelere öncelik verilmesi beklenen program, yerli üretimi canlandırmayı amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de vatandaşın cebini korumayı amaçlıyor.

25 yaşını geçmiş araçlar hurdaya ayrıldığında, yerli üretim otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanacak. Böylece vatandaşlar, sıfır kilometre otomobillere çok daha erişilebilir fiyatlarla sahip olabilecek.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile üç ve üzeri çocuğu olan ailelere özel finansman kolaylıkları sunulacak. Uzun vadeli ödeme planları, düşük taksit seçenekleri ve esnek finansman modelleriyle özellikle dar gelirli hanelerin ilk araç sahibi olması hedefleniyor.

Teşvik yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsayacak.

İşte ÖTV muafiyeti kapsamına giren ilk yerli otomobil listesi ve detaylar…



Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Sedan

Volkswagen Transporter

Yeni sistem, yüksek emisyon salan ve güvenlik standartlarını karşılamayan eski araçların trafikten çekilmesini sağlayarak çevreye önemli katkı sunacak. Aynı zamanda ÖTV muafiyeti ve uygun finansman desteğiyle vatandaşlara ciddi bir ekonomik nefes aldırması hedefleniyor.