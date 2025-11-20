FİNANS

Hurda Araç Teşviki Meclis'e geldi mi? 12 model o kapsama alındı: Hurda Araç Teşvikinde son gelişmeler...

Hurda araç teşviki Meclis'e gelecek mi? Hurda Araç Teşviki ile ilgili merak edilenler... 20 yaş üstü araca sahip olanlar Hurda Araç Teşviki'nin çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. En son 2018 yılında Hurda Teşvik Kanunu ile trafikteki araçlar yenilenmişti. Peki Meclis'in gündeminde hurda araç teşviki var mı? İşte Hurda Araç Teşviki ile ilgili merak edilenler ve detaylar...

11 milyondan fazla aracın 25 yaş üstünde olmasından dolayı hurda araç teşviki ile trafikte bulunan araçların yenilenmesi bekleniyor. Trafikte yepyeni bir bir dönemin başlaması bekleniyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile ÖTV muafiyetinden faydalanabilmesi bekleniyor.

Üç çocuklu ailelere öncelik verilmesi beklenen program, yerli üretimi canlandırmayı amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de vatandaşın cebini korumayı amaçlıyor.

25 yaşını geçmiş araçlar hurdaya ayrıldığında, yerli üretim otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanacak. Böylece vatandaşlar, sıfır kilometre otomobillere çok daha erişilebilir fiyatlarla sahip olabilecek.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile üç ve üzeri çocuğu olan ailelere özel finansman kolaylıkları sunulacak. Uzun vadeli ödeme planları, düşük taksit seçenekleri ve esnek finansman modelleriyle özellikle dar gelirli hanelerin ilk araç sahibi olması hedefleniyor.

Teşvik yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsayacak.

İşte ÖTV muafiyeti kapsamına giren ilk yerli otomobil listesi ve detaylar…

  • Togg T10X
  • Toyota CH-R
  • Hyundai Bayon
  • Hyundai i10
  • Ford Tourneo Custom
  • Ford E-Transit
  • Fiat Fiorino
  • Fiat Egea Cross
  • Fiat Egea Sedan
  • Volkswagen Transporter

Yeni sistem, yüksek emisyon salan ve güvenlik standartlarını karşılamayan eski araçların trafikten çekilmesini sağlayarak çevreye önemli katkı sunacak. Aynı zamanda ÖTV muafiyeti ve uygun finansman desteğiyle vatandaşlara ciddi bir ekonomik nefes aldırması hedefleniyor.

