İkinci el araba fiyatları son durum 2021... İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araç pazarında neler olacak?

İkinci el araba fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Binlerce vatandaş koronavirüsten dolayı artan ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceğini araştırıyordu. Geçtiğimiz aylarda koronavirüsten dolayı sıfır araçların üretimi durmuş ve ikinci el araba fiyatlarının artmasına neden olmuştu. Kışın gelmesiyle tekrar başlayan karantina dönemi için üretim yapan otomotiv şirketlerinin üretimlerini daha hızlı yaptığı ortaya çıktı. Otomotiv devlerinin yeni araçları piyasaya sürmesi ile ikinci el araç piyasasında son durum dengeleri değişti. İkinci el araç piyasasında tavan olan fiyatlar sıfır araçların tekrar piyasaya sürülmesinin ardından düşmeye başladı. İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? 2021'de fiyatlar ne olacak?

İKİNCİ EL ARABA NE ZAMAN ALINIR?

Koronavirüsün etkilerinden dolayı ikinci el arabaya olan talep artarken fiyatlarda dengeler değişti. Sıfır araç fiyatlarını bile geçen ikinci el araba fiyatları, piyasaya yeniden sıfır araç girmesiyle ivme tersine döndü. Bu süreçte ikinci el araba fiyatları 2021 yılına düşerek girdi. İkinci el araba ne zaman alınır araştıran vatandaşlara galericilerden, araç almanın tam zamanı olduğunu dair yorum geldi. Peki şimdi ikinci el araba alma zamanı mı?