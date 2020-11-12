İkinci elde en çok satan araçlar belli oldu! Ekim ayı en çok satan otomobiller! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

İkinci el piyasasında araç satmak ya da yeni bir araç satın almak isteyen vatandaşlar tarafından ikinci elde en çok tutulan arabalar araştırılıyor. AA muhabirinin INDICATA’nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplamda 207.437 satış oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre satışlarda %28 artış görülürken, geçtiğimiz aya göre de %8’lik bir artış yaşandı. Peki, ikinci elde en çok tutulan araçlar hangileri?

İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATAN ARAÇLAR

Araç almak ve satmak isteyen vatandaşlar arasında ikinci elde en çok satılan araç araştırması yapılıyor. Ekim ayında en çok tercih edilen otomotiv markası 27.622 satış ile Volkswagen oldu. Volkswagen’i 24.825 satış ile Renault, 20.259 satış ile ise Ford takip etti. Bu sene ilk defa en fazla satılan 10 marka arasına giren Fiat ise 19.402 adet ile dördüncü sırada yer aldı.

Listenin devamında 11.907 satış ile Opel, 11.360 satış ile Hyundai, 11.052 satış ile Peugeot, 10.944 satış ile BMW, 10.012 satış ile Mercedes-Benz ve 8.186 satış ile Toyota yer alıyor. Bu markaların ekim ayındaki satışları ise ikinci el online araç pazarının %75’ini oluşturdu. Satış adetini en fazla artıran marka da %32’lik artış ile Peugeot olarak belirlendi.