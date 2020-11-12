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İkinci elde en çok satan araçlar belli oldu! Ekim ayı en çok satan otomobiller! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.11.2020 14:06 | Son Güncelleme

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında Ekim ayında en çok tercih edilen otomotiv markaları geçtiğimiz aya göre değişmedi. Peki, ikinci elde en çok satan araçlar hangileri? İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte Ekim ayı en çok satan otomobiller

İkinci el piyasasında araç satmak ya da yeni bir araç satın almak isteyen vatandaşlar tarafından ikinci elde en çok tutulan arabalar araştırılıyor. AA muhabirinin INDICATA’nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplamda 207.437 satış oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre satışlarda %28 artış görülürken, geçtiğimiz aya göre de %8’lik bir artış yaşandı. Peki, ikinci elde en çok tutulan araçlar hangileri?

İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATAN ARAÇLAR

Araç almak ve satmak isteyen vatandaşlar arasında ikinci elde en çok satılan araç araştırması yapılıyor. Ekim ayında en çok tercih edilen otomotiv markası 27.622 satış ile Volkswagen oldu. Volkswagen’i 24.825 satış ile Renault, 20.259 satış ile ise Ford takip etti. Bu sene ilk defa en fazla satılan 10 marka arasına giren Fiat ise 19.402 adet ile dördüncü sırada yer aldı.

Listenin devamında 11.907 satış ile Opel, 11.360 satış ile Hyundai, 11.052 satış ile Peugeot, 10.944 satış ile BMW, 10.012 satış ile Mercedes-Benz ve 8.186 satış ile Toyota yer alıyor. Bu markaların ekim ayındaki satışları ise ikinci el online araç pazarının %75’ini oluşturdu. Satış adetini en fazla artıran marka da %32’lik artış ile Peugeot olarak belirlendi.

EKİM AYI EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER

En hızlı satılan marka Fiat olurken en yavaş satılan marka ise Mercedes-Benz olarak kaydedildi. Model olarak bakıldığında ise geçtiğimiz ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında Clio, Passat’ı geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Renault markasının Clio modeli 6.966 satış ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 6.907 satış ile Passat yer alırken Passat’ı ise 6.063 adet satış ile Ford Focus takip etti.

Listenin devamında 5.500 adet satış ile Renault Megane, 4.978 satış ile Opel Astra, 4.810 adet satış ile Toyota Corolla, 4.580 adet satış ile Renault Fluence, 4.039 adet satış ile VW Polo, 4.030 adet satış ile VW Golf ve 3.977 adet satış ile Fiat Egea yer aldı.

Yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük verinin birleşmesinden meydana gelen iş zekası seti INDICATA, Türkiye’de ikinci el online araç pazarını tarıyor ve günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Hazırlanan rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti gerçekleştiren kurum ve kuruluşların online pazarda vermiş olan ilan verilerine dayanıyor. Bu veriler içerisinde bireysel araç ilanlarına dair veriler yer almıyor. İkinci elde bir aracın ilanı, kurum ya da kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığı zaman ise satış olarak sınıflandırılıyor. Şimdi vatandaşlar tarafından ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer?

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İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İkinci el araba pazarında satışlar artarken fiyatlar da artıyor. Araç satışındaki artış ile birlikte fiyatlardaki yükseliş de sürüyor. Ekim ayında 2. el online pazarda araç fiyatları geçtiğimiz aya göre %3 ve “100” olarak başlangıç noktası kabul edilen 2019 senesinin aralık ayına göre de ortalama %53,1 arttı. Dolayısıyla 2019 yılının Aralık ayında 50.000 TL’ye alınabilen bir aracın fiyatı, 2020 yılının Ekim ayında yaklaşık 76.550 TL’ye yükseldi. İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek konusu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Gözler, döviz kurlarındaki hareketliliğe çevrildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fiorino mu ilana koyduktan 1 dakika sonra sattım inanılmazdı
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