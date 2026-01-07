FİNANS

İkinci el araç fiyatlarında artış belli oldu: Enflasyon, dolar ve euro karşılaştırması

İkinci el araç piyasasında son durum ne? İkinci el araba fiyatları ve ikinci el araç satışları ne durumda? Aralık ayı ikinci el otomobil satış verileri paylaşıldı. Son bir yılda ikinci el araç fiyatlarının yüzde 18,6 arttığı öğrenildi.

İkinci el araç fiyatlarında artış belli oldu: Enflasyon, dolar ve euro karşılaştırması

Araç sahibi olmak isteyenler ya da aracını satmayı düşünenler sıfır otomobil piyasasının yanı sıra ikinci el araç satışlarındaki son durumu da yakından takip ediyor. Son olarak aralık ayı ikinci el otomobil satış verileri geldi.

Vavacars'tan yapılan açıklamaya göre, son bir yılda ikinci el araç fiyatları yüzde 18,6 artarken, aynı dönemde enflasyon yüzde 30,89, dolar yüzde 21,4 ve avro yüzde 36,9 yükseldi. Aralık ayında otomobil fiyatları ortalama yüzde 0,11 artarak genel enflasyon artışının altında kaldı.

Aralık ayında ikinci el araç pazarı yılın en güçlü performansını sergileyerek büyüme kaydetti. 2025 yılı geneline bakıldığında ise hem sıfır araç hem de ikinci el araç pazarında büyüme görülürken, ikinci el araç pazarının yıllık toplam satış adedinin 7 milyon seviyesini aşması dikkati çekti.

FİYATLAR ENFLASYONUN ALTINDA SEYRETTİ

Fiyatların enflasyonun altında seyretmesi, hem satın alma niyetinde olan tüketiciler hem de aracını satarak farklı alternatifleri değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat dönemi yarattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, 2025'in son iki ayının, ikinci el otomobil piyasası açısından önemli bir eşik niteliği taşıdığını belirtti.

"SIFIRDAKİ KAMPANYALAR, İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINA OLUMLU YANSIDI"

Önceki aylarda fiyatların nominal olarak artış gösterirken reel bazda gerileme eğiliminde olduğunu aktaran Gözelekli, "Ancak yılın son iki ayında fiyatların yatay seyretmesi, fiyat endeksinde nominal anlamda da bir direnç oluştuğunu gösterdi. Sıfır araç pazarında yoğunlaşan kampanyalar, ikinci el araç piyasasına da olumlu şekilde yansıdı. Tüm bu gelişmeler, piyasanın yılı güçlü bir performansla tamamlamasını sağladı." ifadelerini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

