İkinci el araç piyasasında son durum! Araç alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek?

İkinci el araba fiyatları uzun süredir yükselişte. Bu nedenle özellikle koronavirüs salgını döneminde araç satın almak isteyen vatandaşlar büyük bir kararsızlık yaşıyor. Araç satın almayı düşünenler arasında ikinci el araç fiyatları ne olacak sorusuna yanıt aranıyor. Fiyatların yüksek oluşundan dolayı vatandaşlar araç pazarlarında araçlara yalnızca bakmakla yetinirken bir yandan da uzmanlar dolandırıcıların hurda araba parçalarından oluşan araçları orijinal gibi sattıkları konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki, ikinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatları artacak mı? İşte detaylar...
Pazar günleri kurulan Bursa’daki ikinci el oto pazarında bir süredir hareketlilik yaşanmıyor. İHA’nın haberine göre araç fiyatlarının yüksekliği ve artan faiz oranları sebebiyle vatandaşlar araç kredisi çekmek istemiyor ve satışlar durma noktasına geliyor. Çok sayıda vatandaş pazarı ziyaret etmesine rağmen araçlara yalnızca bakmakla yetiniyor. Yoğun bir kalabalık olmasına rağmen satışların yok denecek kadar az olduğu görülüyor.
Pazara araç satmak için gelen vatandaşlar, "Pazarda ziyaretçi çok, ama araç alan yok. Ziyaret edenler sadece araçları incelemekle yetiniyor. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar araç almadan pazardan ayrılıyor. Faizlerin yükselmesiyle birlikte araç satışları geriledi. Pazarda satış yok denecek kadar az" dedi. Pazara araç almak için gelenler ise "Araç almak için geldik, ama fiyatları görünce vazgeçtik. Fiyatlar çok yüksek. Sadece pazarı gezdik, gidiyoruz. Sıfır kilometre otomobillerin zaten yanına yaklaşılmıyor. İkinci el araç fiyatları bir nebze sıfıra göre makul" şeklinde konuştu. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olacak?
Fiyatlar yükseliş gösterirken bir yandan da hurda olarak nitelendirilen araçların bazı parçalarını kullanarak başka arabalara ekleme yapan dolandırıcılar, ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşların korkulu rüyası oluyor. Piyasada “ekleme” olarak bilinen bu araçların, farklı arabaların birleştirilmesiyle oluştuğunu anlamak ise zor oluyor. Birçok vatandaş ekleme araba satın alarak mağduriyet yaşarken uzmanlar ise satın almadan önce güvenilir ekspertizlerden rapor alınması gerektiğini belirtiyor.
İHA’nın haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oto ekspertizi Murat Çevik, olası bir kaza anında ekleme yapılan araçların bölüneceğini belirtti. Dolandırıcıların profesyonel şekilde boya ve kaporta aksamı yaptığına değinen Çevik, “Araç satışlarıyla birlikte artışlar çoğaldı. Son zamanlarda pandemi döneminde artan araç satışları ve yükselen piyasa, bu durumu etkiledi. Daha önce bir aracın piyasası 40 bin lirayken aynı araç şu anda 80 bin liraya çıktı. Fakat ekleme dediğimiz, şasileri hatalı araçları vatandaşlarımız bilmeyerek yüksek fiyattan aldı. Bu eklemeli araçlar tamamen hatalı araçlardır. Kaza anında ölüm riskini çoğaltır. Sağlıksız araçlardır. Sağlıksız dememizin nedeni de şöyledir, orijinal fabrikasyon kalibrasyonları yoktur bu araçlarda. Tamamen sanayide rastgele eklenmiştir. O anki şartlar doğrultusunda, ne kadar kalibre yapılabilir veya ne kadar düzgün olur? Ayrıca her kaynak noktasında yanma dediğimiz sebepler oluşur. Bu yanan noktalar herhangi bir darbede çabucak patlayacaktır ve bölünecektir araç. Halkımız bunu bilmiyor çünkü şu anda profesyonelce boya ve kaporta aksamları yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Vatandaşların, öncelikle arabayı ekspere götürmesi gerektiğinin altını çizen Murat Çevik, neredeyse bütün hurda arabaların birleştirme yöntemiyle piyasaya girdiğini belirtti. Satışlardaki artışla beraber dolandırıcılığın da arttığını ifade eden Çevik, konuyla alakalı olarak şunları aktardı: “Yeni araç alırken özellikle almadan önce mutlaka ekspere gelinmesi gerekiyor. Eksper kontrolü yapılması gerekiyor çünkü bilemezler ekleme olduğunu. 2 veya 3 araçtan ekleme yapıyorlar. Bunların yapımında sabit bir yer yok. Çünkü aracın hasar aldığı bölge değişebiliyor. Buna göre de ekleme yapıyorlar. Bazısının panelden bazısı şasiden eklenir veya tamamen tavan değişikliği yapılabilir. Standart bir yer olsa vatandaşlara gösterebilirsin ama birçok belirsiz nokta olduğu için standart yok. Onun için ekspertiz kontrolü gerekiyor. Yani piyasada, ben bilirim, anlarım, arabanın ustasıyım, kırk yıllık ustayım gibi dönemler bitti artık. Şu anda artışlar nedeniyle bunlar da arttı. Hurdalıklarda araba kalmadı. Hurdalıktaki arabalar piyasaya girdi. Bunlardan da halkımızın bilinçlenmesi gerekiyor.”
Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, geçtiğimiz günlerde İHA muhabirine yaptığı açıklamada ikinci el araba fiyatları yükselecek mi konusunda da önemli ifadeler kullandı. Fiyatlarda yine artış olacağının sinyalini veren Yardım, “Çok büyük bir yükselme olmasa bile araç bulamayacağımız ve talep çok olduğu için bir miktar daha yükselecektir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de internetteki siteler aracılığıyla herkesin kafasına göre bir fiyat yazması ve denetim olmaması. Bu alıcıları da mağdur ediyor. Bu insanlar belli başlı galerici ve yetki belgesi olan şahıslardan alırlarsa karşılarında her zaman bir muhatap bulabilirler” diye konuştu. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araç fiyatları düşer mi?
Pandemi sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar yeni bir araç satın almak konusunda ikinci el araba fiyatları ne olur sorusuna yanıt arıyor. Yardım, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Dövizdeki dalgalanma ve son kararlardan dolayı bir durgunluk oldu. Ancak ne olacağını tam bilemediğimiz için çok net olmamakla beraber bu pandemiden dolayı kapanmalar devam ederse yeni ‘0' araç üretilemeyeceği için ikinci elde ki bu yükselme ve talep patlaması devam edecektir. Ancak ‘0' araç gelirse ve döviz kurundaki bu dalgalanmalar geçerse piyasanın normale döneceğini düşünüyoruz” dedi. Şimdi, ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusunun cevabı ile ilgili araştırmalar devam ediyor.
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