İkinci el otomobil fiyatları düştü! 200 bin TL geriledi, araba alacaklara uyarı

İkinci el otomobil fiyatları ve piyasadaki son durum merak ediliyor. Altın ve faiz oranları derken piyasada satışlarla ilgili son durum araştırılırken bir yandan da araç sahibi olmak isteyenler fiyatlarda düşüş olup olmadığını soruyor. Malatya'da ikinci el otomobil satışları fiyatlardaki düşüşe rağmen durma noktasına geldi. Fiyatların ortalama 200 bin TL gerilediğini belirten galerici esnafı araç almak isteyen vatandaşlara şimdi tam zamanı uyarısında bulundu.

İkinci el otomobil fiyatları son durum... İkinci el araç piyasasında yaşanan değişimler araba satın almak isteyenlerin radarında. Peki, ikinci el araba piyasasında son durum ne? İkinci el araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil almak için doğru zaman mı? Sektördeki isimden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"FAİZ ORANLARI, ALTIN FİYATLARI..."

Malatya Yakınca bölgesinde faaliyet gösteren Malatya Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede, sektördeki daralmanın faiz oranları, altın fiyatlarındaki değişim ve haksız rekabetten kaynaklandığını ifade etti. Ede, haksız rekabetin önüne geçilmesi için devletin daha caydırıcı yaptırımlar uygulamasını talep ettiklerini kaydetti.

"YÜZDE 10-20 CİVARINDA FİYAT DÜŞÜŞÜ VAR"

Araç almak isteyen vatandaşlara da tavsiyede bulunan Ede, "Yüzde 10-20 civarında fiyat düşüşü var. 27 yıllık tecrübeme göre araç almak için şimdi doğru zaman" diye konuştu.

İkinci el otomobil fiyatları düştü! 200 bin TL geriledi, araba alacaklara uyarı 3

