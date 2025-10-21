FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti! Ortalama fiyatlar belli oldu

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı eylül ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı. Rapora göre, Eylül 2025'te reel fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 gerileyerek, alıcılar için satın alma gücü avantajı sağladı.

İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti! Ortalama fiyatlar belli oldu

BETAM tarafından hazırlanan raporda, eylül ayındaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi. Buna göre, eylülde otomobil piyasası istikrarlı seyrini sürdürdü. Reel fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 gerileyerek, alıcılar için satın alma gücü avantajı sağladı. Otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 daha yüksek seviyede yer aldı.

İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti! Ortalama fiyatlar belli oldu 1

FİYATLAR YATAY SEYRETTİ

Söz konusu ayda otomobil reel fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 düştü. Bu durum, enflasyon karşısında araçların satın alma gücü cinsinden değerinin tüketici lehine geliştiğine işaret etti. Bir önceki aya göre ise reel fiyatlar yatay seyretti.
İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti! Ortalama fiyatlar belli oldu 2

EYLÜL'DE ORTALAMA FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Raporda, altı farklı yakıt türündeki aracın fiyat performansları da değerlendirildi. Eylül ayı ortalama fiyatları benzinli araçlarda 1 milyon 311 bin TL, benzin&LPG'li araçlarda 562 bin 113 TL, dizel araçlarda 1 milyon 41 bin TL, hibrit türünde 2 milyon 420 bin TL ve elektrikli araçlarda 3 milyon 740 bin TL olarak gerçekleşti.
İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti! Ortalama fiyatlar belli oldu 3

Geçen yılın aynı dönemine göre nominal artış oranları benzinli araçlarda yüzde 20,2, benzin&LPG'de yüzde 14,2, dizel araçlarda yüzde 16,8, hibrit araçlarda yüzde 15,8 ve elektrikli araçlarda yüzde 13,6 olarak kaydedildi.

HAREKETLİLİK GÖRÜLDÜ

Bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizinde, tüm yaş segmentlerinde hareketlilik görüldü. Ortalama fiyatlar 2004-2008 model araçlarda 465 bin 530 TL, 2009-2013 model araçlarda 753 bin 724 TL, 2014-2018 model araçlarda ise 1 milyon 184 bin TL seviyesinde seyretti.
Geçen yılın aynı dönemine göre nominal fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 11,7 ve yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.
İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti! Ortalama fiyatlar belli oldu 4

Satılık otomobillerin piyasada kalma süresi ise bir önceki aya göre 0,7 gün azalarak 19,1 gün seviyesine geriledi. Bu veri, alıcı ve satıcılar arasındaki eşleşmenin verimli şekilde gerçekleştiğine işaret etti.

Piyasa dinamiklerine ilişkin verilere göre, otomobil talep endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı. Satılan otomobil sayısının toplam ilan sayısına oranı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.
AAKaynak: AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafik ihlalini öven de yandı... 25 bin TL cezaBakan Yerlikaya duyurdu! Trafik ihlalini öven de yandı... 25 bin TL ceza
Telefon faturalarına tavan fiyat uygulaması başlıyor! Telefon faturalarına tavan fiyat uygulaması başlıyor!

Anahtar Kelimeler:
Otomobil ikinci el araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

En ucuz 10 otomobil modeli belli oldu!

En ucuz 10 otomobil modeli belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.