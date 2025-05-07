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İkinci elde o araçlara talep yağıyor! 'Satarken zarar ettirmeyecek...' Sıfır zamlanınca odak oraya çevrildi

İkinci el araç piyasasında son durum, araba satın almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırıyor. Özellikle sıfır araçlara gelen son zamların ardından araç sahibi olmak isteyenler gözünü ikinci el piyasasına çevirdi. Ancak araç almak isteyenlerin ikinci elde de özellikle odaklandığı bazı kriterler var. Otomotiv piyasaları uzmanı Aykan Ceylan, "İnsanlar o araçları almak istiyorlar" detayları açıkladı.

İkinci elde o araçlara talep yağıyor! 'Satarken zarar ettirmeyecek...' Sıfır zamlanınca odak oraya çevrildi
Hande Dağ

Sıfır araçlar zamlandı, ikinci ele yeniden rağbet başladı. Peki, ikinci el araç fiyatları ne durumda? Sıfır araçlara gelen zamlar sonrası gözler yeniden ikinci el piyasasına çevrilirken özellikle bazı model ve kriterlere sahip araçların yoğun talep gördüğü öğrenildi. İşte detaylar...

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"İKİNCİ ELDE ACAYİP RAĞBET GÖRÜYOR"

Ekol TV'de yer alan haberde, Selver Gözüaçık, "Sıfır araçlara zam geldi. Otomobil almak isteyenler ikinci ele yöneldi. Kriterler yüksek tabii ikinci elde. Bizde bir hastalık var; arabanın vuruğu kırığı olmayacak, 2 yaşından büyük olmayacak, efendim 30-40 bin kilometreden fazla olmayacak filan diyor. Bu sınıf yani 2 yaşından 3 yaşından küçük 30-40 bin kilometredeki araçlar ikinci elde acayip rağbet görüyor. Fiyatları arttı. Ama diğerleri mesela 150 bin kilometrede 7 yaşındaki bir arabanın talibi olmayınca da o da yerinde sayıyor ama pek de geriye düştüğü söylenemez" dedi.

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BAZI MODELLERİN FİYATI YÜZDE 10 ARTTI

Otomotiv sektöründe yaz ayları yaklaşırken fiyatlar artınca araç almak isteyenler de ikinci ele yönelmeye başladı. Otomotiv piyasaları uzmanı Aykan Ceylan "Döviz kurlarındaki artış, enflasyon, sürekli otomobillere bir zam geliyor" dedi. Farklı firmalara ait 330 model... Hepsi zam yaptı. Kimi modellerin fiyatı yüzde 10'dan fazla arttı.

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Ceylan "Fiyatlar arttıkça tabii insanların alım gücü de düştükçe arzu ettiği otomobile ulaşmakta güçlük çekiyor veyahut da ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.

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Sıfır otomobillere gelen son zamların ardından vatandaşın gözü bir kez daha ikinci el piyasasına çevrildi. İkinci el araç almak isteyenler de iki hususa çok dikkat ediyor. Bunlardan biri kilometrenin düşük olması, diğeri ise otomobil yaşının az olması. Ceylan "Dolayısıyla ikinci elde 1 yaşındaki otomobillere 30 bin kilometreyi geçmeyen ve en çok talebin gördüğü otomatik vitese de talep var ve insanlar o araçları almak istiyorlar. Sorunsuz arabayı istiyor. Sadece otomobil almakla bitmiyor. Bundan sonra bunun kasko, trafik bedelini ödemesi lazım. Bakım maliyetlerini üstlenmesi lazım. Mümkün olduğunca ona az sorun çıkaracak, yarın satarken de zarar ettirmeyecek otomobiller bakıyor ve onu tercih ediyor" şeklinde konuştu.

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SUV pazarı da hareketli. Satılan her iki araçtan biri bu model. Ceylan "Kasa tiplerine baktığımızda son 2 yıldır SUV'ye merak arttı ve talep arttı. Şu an Türkiye'de satılan her 100 otomobilin 50 tanesi SUV model kasaya sahip araçlar oluyor" dedi.

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