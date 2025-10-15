FİNANS

İlk kez o eşik aşıldı! Dünya çapında elektrikli araç satışları rekor kırdı

Eylülde elektrikli araç satışları aylık bazda yüksek seviyeye ulaştı. Küresel veriler önemli artışlar gösterdi. Dünyada geçen ay 2,1 milyon elektrikli araç satıldı. Böylece ilk kez elektrikli araç satışları aylık bazda 2 milyon eşiğini aşarak rekor seviyeye çıktı.

Dünya çapında elektrikli araç satışları eylülde 2,1 milyon adede ulaştı. Bu rakam, aylık bazda en yüksek seviye olarak kaydedildi. İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion, eylül ayına ait verileri yayımladı. Geçen ay dünyada 2,1 milyon elektrikli araç satılmıştır. Böylece satışlar 2 milyon eşiğini aşarak rekor düzeye çıktı. Eylüldeki satışlar aylık bazda yüzde 20 artış gösterdi. Yıllık bazda ise bu artış yüzde 24 olarak belirlendi. Rekor satışların ardından ocak-eylül döneminde toplam 14,7 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. Önceki yılın 9 aylık dönemine göre bu satışlar yüzde 26 yükseldi.

Çin, elektrikli araç satışlarında liderliğini sürdürmektedir. Eylülde satılan 2,1 milyon aracı arasında 1,3 milyon araç Çin'de kayıtlara geçti. Bu dönemdeki satışlar yüzde 24 artışla 9 milyon adede ulaştı. Bu durumda toplam satışların yüzde 61'i Çin'de gerçekleşti.

Avrupa'da da elektrikli araç satışlarında önemli bir artış görüldü. Geçen ay Avrupa'da satışlar 427 binle rekor seviyeye ulaştı. Eylülde bu satışlar aylık bazda yüzde 55 ve yıllık bazda yüzde 36 yükseliş gösterdi. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya en güçlü pazarlar arasında yer aldı. Avrupalı satışlar yılın 9 aylık döneminde ise yüzde 32 artışla 3 milyona ulaştı.

ABD'de ise teşviklerin kaldırılması etkili oldu. Elektrikli araç satışları bu dönemde aylık bazda arttı. ABD, Kanada ve Meksika dahil Kuzey Amerika'da ocak-eylül döneminde araç satışı yüzde 11 artış gösterdi. Satış rakamı 1,5 milyon adede ulaştı. Teşviklerin sona ermesiyle yılın dördüncü çeyreğinde satışların düşmesi bekleniyor. Diğer ülkelerdeki elektrikli araç satışları ise yüzde 48 artışla 1,2 milyon oldu. Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, elektrikli araç satışlarında ilk kez 2 milyon eşiğinin aşıldığını belirtti. Bu artış büyük piyasalardaki yüksek talepten kaynaklandı. Yılın 9 ayında toplam satışlar yüzde 26 artışla 14,7 milyona ulaştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç elektrikli araba
En Çok Aranan Haberler

