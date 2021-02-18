İşte 2021'de fiyatı düşen en ucuz sıfır arabalar listesi: Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!

Ocak ayı itibari ile ikinci el araba fiyatları düşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl yapılan ÖTV zammıyla ikinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Bu ay ikinci el otomobil satış oranı önceki aylara göre düştü, vatandaşlar rotayı sıfır otomobile çevirdi. Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, 2021 şubat ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Şubat ayı ile birlikte bazı bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 şubat en uygun sıfır araba listesi açıklandı mı sorusuna cevap arıyor..

BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖTV ZAMMI GELDİ

2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre bazı elektrikli araçlara yüzde 60'a varan ÖTV zammı geldi. Yayımlanan kararda "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli (II) sayılı listede yer alan, ve aşağıda tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir" denildi. Yayımlanan kararın ardından vatandaşların merak ettiği hangi otomobillere ÖTV zammı geldi sorusu gündem oldu.