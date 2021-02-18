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İşte 2021'de fiyatı düşen en ucuz sıfır arabalar listesi: Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.02.2021 16:02 | Son Güncelleme

Şubat ayı en ucuz sıfır arabaların fiyatları belli olmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak birlikte ikinci el araba fiyatları tekrar yükseldiği için vatandaşlar sıfır arabalara odaklanmaya devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlar şubat ayındaki en uygun sıfır arabaları araştırmaya başladı. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 şubat ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi! 2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma haberimizde...

İşte 2021'de fiyatı düşen en ucuz sıfır arabalar listesi: Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!

Ocak ayı itibari ile ikinci el araba fiyatları düşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl yapılan ÖTV zammıyla ikinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Bu ay ikinci el otomobil satış oranı önceki aylara göre düştü, vatandaşlar rotayı sıfır otomobile çevirdi. Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, 2021 şubat ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Şubat ayı ile birlikte bazı bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 şubat en uygun sıfır araba listesi açıklandı mı sorusuna cevap arıyor..

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BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖTV ZAMMI GELDİ

2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre bazı elektrikli araçlara yüzde 60'a varan ÖTV zammı geldi. Yayımlanan kararda "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli (II) sayılı listede yer alan, ve aşağıda tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir" denildi. Yayımlanan kararın ardından vatandaşların merak ettiği hangi otomobillere ÖTV zammı geldi sorusu gündem oldu.

Elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidildi.

-0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

-85 Kw’ı geçen 120 Kw’ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

-120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıktı.

DÖVİZ KURU SIFIR ARABA FİYATLARINI ETKİLİYOR MU?

Koronavirüsten etkilenen küresel piyasalarda döviz kuru hareketliliği devam ediyor.
Döviz kurundaki düşüşle ile birlikte sıfır araç fiyatları da değişmeye başladı. 2021 şubat ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Bu süreçte Amerikan dolarındaki düşüşlerin sıfır araç fiyatlarını düşürebileceğini öngören uzmanlar, şubat ayında ikinci el araba fiyatlarının da düşebileceği yönünde yorumlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, şubat ayına ait en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan bazı vatandaşlar, geçtiğimiz aylarda ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka şubat ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor.
şubat 2021'e ait en uygun sıfır araçları derlerken, geçtiğimiz Ocak ve Aralık ayında aynı markanın en uygun sıfır aracının fiyatlarını da ekleyerek karşılaştırma yaptık. Bazı markalar 2021 şubat ayı fiyatlarını henüz web sitesine eklemezken bazı markalar kampanyalarını da açıkladı.

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ŞUBAT AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların şubat ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır. Bugüne kadar açıklanan şubat ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır. Yayınlanan araç fiyatları tavsiye edilen sıfır otomobil fiyatlarıdır. Fiyatlar, yetkili satıcılara göre farklılık gösterebilir. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, şubat ayındaki uygun araba modellerini derledik. İşte 4 Şubat 2021 tarihi itibari ile en ucuz sıfır arabalar listesi...

bmw

Aralık 2020 BMW 118i Fiyatı: 401 bin 300 lira

Ocak 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira

Şubat 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira

citroen

Aralık 2020 Citroen C-Elysee Fiyatı: 192 bin 500 lira

Ocak 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira

Şubat 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira

dacia

Aralık 2020 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 900 lira

Ocak 2021 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 953 lira

Şubat 2021 Dacia Sandero Fiyatı: 159 bin 050 lira

jeep

Aralık 2020 Jeep Renegade Fiyatı: 289 bin 450 lira

Ocak 2021 Jeep Renegade Fiyatı: 304 bin 450 lira

Şubat 2021 Jeep Renegade Fiyatı: 304 bin 450 lira

kia

Aralık 2020 KIA Rio Fiyatı: 139 bin 400 lira

Ocak 2021 KIA Rio Fiyatı: 156 bin 273 lira

Şubat 2021 KIA Rio Fiyatı: 142 bin lira

mersedes benz

Aralık 2020 Mercedes A180 Fiyatı: 413 bin 500 lira

Ocak 2021 Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL

Şubat 2021 Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL

peugeot

Aralık 2020 Peugeot 301 Fiyatı: 192 bin 500 lira

Ocak 2021 Peugeot 301 Fiyatı: 204 bin 192 lira

Şubat 2021 Peugeot 208 Fiyatı: 176 bin lira

reneult logo

Aralık 2021 Renault Clio Fiyatı: 137 bin 900 lira

Ocak 2021 Renault Clio Fiyatı: 152 bin 900 lira

Şubat 2021 Renault Clio Fiyatı: 153 bin 050 lira

seat

Aralık 2020 Seat Ibiza Fiyatı: 161 bin 500 lira

Ocak 2021 Seat Ibiza Fiyatı: 170 bin lira

Şubat 2021 Seat Ibiza Fiyatı: 170 bin lira

toyota logo

Aralık 2020 Toyota Corolla Fiyatı: 190 bin 900 lira

Ocak 2021 Toyota Corolla Fiyatı: 203 bin 600 lira

Şubat 2021 Toyota Corolla Fiyatı: 203 bin 600 lira

volswagen

Aralık 2020 Volkswagen Polo Fiyatı: 187 bin 300 lira

Ocak 2021 Volkswagen Polo Fiyatı: 188 bin 600 lira

Şubat 2021 Volkswagen Polo Fiyatı: 188 bin 600 lira

land rover

Aralık 2020 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: 910 bin 626 lira

Ocak 2021 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: 1.051 bin 242 lira

Şubat 2021 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: 1.051 bin 242 lira

ssangyong

Aralık 2020 Ssangyong Korando Fiyatı: 325 bin lira

Ocak 2021 Ssangyong Korando Fiyatı: Güncelleniyor...

Şubat 2021 Ssangyong Korando Fiyatı: Güncelleniyor...

suzuki

Aralık 2020 Suzuki Swift Fiyatı: 216 bin 900 lira

Ocak 2021 Suzuki Swift Fiyatı: ...

Ocak 2021 Suzuki Swift Fiyatı: 199 bin 900 lira

mitsubishi

Aralık 2020 Mitsubishi Space Star Fiyatı: 178 bin 900 lira

Ocak 2021 Mitsubishi Space Star Fiyatı: 170 bin lira

Şubat 2021 Mitsubishi Space Star Fiyatı: 170 bin lira

nissan

Aralık 2020 Nissan Micra Fiyatı: 181 bin 800 lira

Ocak 2021 Nissan Micra Fiyatı: 181 bin 800 lira

Şubat 2021 Nissan Micra Fiyatı: 181 bin 900 lira

opel

Aralık 2020 Opel Corsa Fiyatı: 172 bin 900 lira

Ocak 2021 Opel Corsa Fiyatı: 172 bin 900 lira

Şubat 2021 Opel Corsa Fiyatı: 172 bin 900 lira

hyundai

Aralık 2020 Hyundai i10 Fiyatı: 141 bin 600 lira

Ocak 2021 Hyundai i10 Fiyatı: 156 bin 600 lira

Şubat 2021 Hyundai i10 Fiyatı: 157 bin 450 lira

skodaa

Aralık 2020 Skoda Fabia Fiyatı: 193 bin 900 lira

Ocak 2021 Skoda Fabia Fiyatı: 204 bin 900 lira

Şubat 2021 Skoda Fabia Fiyatı: Güncelleniyor...

volvo

Aralık 2020 Volvo V60 Fiyatı: 645 bin 715 lira

Ocak 2021 Volvo V60 Fiyatı: 677 bin 238 lira

Şubat 2021 Volvo V60 Fiyatı: 677 bin 238 lira

audi logo

Aralık 2020 Audi A3 Sportback Fiyatı: 421 bin 355 lira

Ocak 2021 Audi A3 Sportback Fiyatı: 421 bin 355 lira

Şubat 2021 Audi A3 Sedan Fiyatı: 403 bin 659 lira

fıatt

Aralık 2020 Fiat Egea Fiyatı: 123 bin 900 lira

Ocak 2021 Fiat Egea Fiyatı:

Şubat 2021 Fiat Egea Sedan Easy Fiyatı: 130 bin 900 lira

honda

Aralık 2020 Honda Civic Fiyatı: 231 bin 200 lira

Ocak 2021 Honda Civic Fiyatı: 285 bin 900 lira

Şubat 2021 Honda Civic Fiyatı: 285 bin 900 lira

*Fiyatlar otomotiv şirketlerinin resmi web sitesinin 4 Şubat 2021 tarihi ile verdiği fiyatlarıdır.Yayınlanan araç fiyatları tavsiye edilen sıfır otomobil fiyatlarıdır. Fiyatlar, yetkili satıcılara göre farklılık gösterebilir.

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